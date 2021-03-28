出道三十年！影帝宋康昊的成名历程，还有不曾在电视剧看到他的理由！

出道三十年！影帝宋康昊的成名历程，还有不曾在电视剧看到他的理由！

明星   2021年3月28日   星期日09:00   HARU   5

宋康昊可是荣获了「最活跃的电影演员」第一位，却不曾演过电视剧呢～

在韩国电影圈内，不但具有千万票房的号召力，以及拿下许多国际奖项，有「国民影帝」美称的宋康昊，除了演技非常受到喜爱外，出道三十年更是演过许多脍炙人口的电影，却唯独没演过电视剧，究竟是有什么样的故事呢～

1991年以舞台剧演员出道的宋康昊，透过1996年第一部登上大萤幕的处女作《猪堕井的那天》之后，就演过不少作品的配角，一直到《犯规王》才首次成为主人公，更是在电影《杀人回忆》中，成为一线演技派演员！


(图片来源：《杀人回忆》官方照)

后来还透过2006年的《骇人怪物》晋升成为千万票房的演员，接下来的《密阳》、《末日列车》、《观相》、《密探》、《出租车司机正义辩护人》、《我只是个计程车司机》等，都再次见识到他的演技。


(图片来源：《我只是个计程车司机》官方照)

特别是2019年的《寄生上流》不只让他横扫不少奖项，电影也获得坎城影展、奥斯卡等不少肯定，也让更多人知道了宋康昊这个名字！


(图片来源：《寄生上流》官方照)

而他本人也在2017年的采访中，提到为什么曾来未曾出演过电视剧，他则解释因为拍电影已经让他觉得有些吃力，所以担心电视剧拍摄的日程自己会无法负荷，所以才会一直没有拍电视剧的想法，不过会尽力透过电影带给观众更好的作品！

(封图来源：IG@sublimeartist)

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留言/评论
  • 韓影星地位在韓國演藝人員是最高的，20年都在韓影頂端的宋康昊根本沒拍韓劇的必要，更白的說他在韓影的成功.及外型也不需要.也比較沒有亞洲較多人追的韓劇韓流偶像市場，他早就說過“韓影也可打入世界”。 另一位韓影TOP級影視雙棲.也打進好萊塢的李炳憲，他是電視演員出身，所以他很久還會因特殊的韓劇題材.大製作.好劇本回歸電視劇，但這20年以電影為主。 韓劇演員在韓劇成功了也都會想闖韓影啦，韓影很成功的，拍韓劇本就沒有一定的必要性。 韓國是世界最愛看本國電影的國家，2000年算韓國電影及票房正式開始起飛年。從小就愛看韓影的台灣怪咖，寄生蟲(寄生上流)真是幫長年韓影迷爭氣。
    2小时前
  • 那一輩拍電影的明星，如果在電影界已出類拔萃，極少拍電視劇。其他還有安聖基，薛景求。還有一些是極少拍電視劇的有黃政民，李政宰，鄭雨盛。
    3小时前
  • 由1999年「生死諜變」演原本韓國🇰🇷電影第一巨星韓石圭的配角，到成為韓國🇰🇷近二十年最紅的電影巨星（沒有之一）。
    3小时前
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