河正宇不僅懂演戲也會畫畫！一副人物畫像賣到₩2000萬

河正宇，除了韓國影帝的頭銜之外，還有一個身份就是畫家。

很多人演而優則唱，玩跨界，奔著錢去，河正宇拿起畫筆完全是因為喜歡。 2021年3月23日-5月1日，他舉辦了自己的第10個個人畫展「At Home」，以日常生活中體檢到的大眾文化作為素材。



別看河正宇已經是個可以開個人畫展的專業畫家了，但其實他並未受過任何專業訓練，從最初的信手塗鴉，到被懂畫的女演員高賢廷認可，對方還 把他推薦給了其他畫家，建議他接受專業學習，河正宇就這樣日復一日、年復一年地畫了下來，並形成了自己獨特的風格，色彩大膽，線條感明顯。



一邊拍戲一邊畫畫，到今年已經舉辦了10次個人畫展了，而河正宇的第100幅畫作（人物畫162.2×130.3cm）以2000萬（韓幣）賣出。 這次負責河正宇畫展的畫廊老闆就稱，買河正宇畫作的人都是看中了他的作品，而非衝著他的演員名氣而來，比起粉絲，更多的買家都是懂畫、愛畫之人。



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