《我家的熊孩子》金鍾國擔任經紀人，卓在勳叮嚀：「不要擺藝人架子，不要太囂張。」

這位「金紀人」可以身兼保鑣很不錯啊，還很溫柔餵牛奶，這畫面太奇妙啦～XDD

《我家的熊孩子》「卓蚱蜢」（卓蟈蟈）卓在勳EP.233有李常敏當製作人幫忙邀歌‎，EP.235換成金鍾國當經紀人帶他跑行程啦！根本拍成MBC《全知干預視角》XD

本週日將播出EP.235預告，在前往第一個行程路途中，卓在勳就先叮嚀金鍾國：「你現在是經紀人了，千萬不要擺藝人架子，總之不要太囂張，要冷靜一點。」金鍾國無奈大笑。



第一個行程還有另外一位熊孩子登場，也就是「酸熙」林元熙，原來卓在勳被邀請客串林元熙新戲OCN《黑洞》，要扮演「變種人」喪屍。卓在勳看劇本時，金鍾國逮到機會回嗆他：「雖然知道哥你演過戲，但不要太驕傲了。」讓卓在勳哭笑不得，棚內眾人聽了也笑成一團。



正式上場前，卓在勳似乎很緊張，想尿遁逃避，「金紀人」馬上使出能身兼保鑣的力量阻擋他，施力強制讓他回拍攝現場。預告透露了一小段客串畫面，林元熙扮演的刑警怎麼呼喊卓在勳都沒用，卓在勳已悄悄變成變種人，畫面笑果十足。



最後一幕是金紀人餵卓在勳喝牛奶的奇妙畫面，不仔細看還以為金鍾國是巡警，在幫卓在勳測酒精濃度呢～XDDD



不少網友都相當期待此集的播出，留言：「光看預告就很有意思了，死守本放啊」、「這個經紀人很有意思♡」、「金鍾國當經紀人，那卓在勳就不能遲到了」、「兩個人單獨拍綜藝也可以」。

此集將在本週日3月28日韓國時間晚間9點05分播出，《皇后的品格》、《Kairos》（化時為機）演員申成祿將擔任特別MC。

▼EP.235預告



（圖：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究