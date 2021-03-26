《我家的熊孩子》金钟国担任经纪人，卓在勋叮咛：「不要摆艺人架子，不要太嚣张。」

这位「金纪人」可以身兼保镳很不错啊，还很温柔喂牛奶，这画面太奇妙啦～XDD

《我家的熊孩子》「卓蚱蜢」（卓蝈蝈）卓在勋EP.233有李常敏当制作人帮忙邀歌‎，EP.235换成金钟国当经纪人带他跑行程啦！根本拍成MBC《全知干预视角》XD

本周日将播出EP.235预告，在前往第一个行程路途中，卓在勋就先叮咛金钟国：「你现在是经纪人了，千万不要摆艺人架子，总之不要太嚣张，要冷静一点。」金钟国无奈大笑。



第一个行程还有另外一位熊孩子登场，也就是「酸熙」林元熙，原来卓在勋被邀请客串林元熙新戏OCN《黑洞》，要扮演「变种人」丧尸。卓在勋看剧本时，金钟国逮到机会回呛他：「虽然知道哥你演过戏，但不要太骄傲了。」让卓在勋哭笑不得，棚内众人听了也笑成一团。



正式上场前，卓在勋似乎很紧张，想尿遁逃避，「金纪人」马上使出能身兼保镳的力量阻挡他，施力强制让他回拍摄现场。预告透露了一小段客串画面，林元熙扮演的刑警怎么呼喊卓在勋都没用，卓在勋已悄悄变成变种人，画面笑果十足。



最后一幕是金纪人喂卓在勋喝牛奶的奇妙画面，不仔细看还以为金钟国是巡警，在帮卓在勋测酒精浓度呢～XDDD



不少网友都相当期待此集的播出，留言：「光看预告就很有意思了，死守本放啊」、「这个经纪人很有意思♡」、「金钟国当经纪人，那卓在勋就不能迟到了」、「两个人单独拍综艺也可以」。

此集将在本周日3月28日韩国时间晚间9点05分播出，《皇后的品格》、《Kairos》（化时为机）演员申成禄将担任特别MC。

▼EP.235预告



（图：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment）

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