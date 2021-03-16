《我家的熊孩子》卓在勳為了邀歌畫♡向PSY告白，最後乾脆想搶人家公司

卓在勳跳「要跳不跳舞」實時收視還飆高到17.3%！無所不用其極向PSY邀歌太好笑啦～XD

《我家的熊孩子》最新EP.233，卓在勳與李常敏來到PSY（朴載相）公司P NATION向他邀歌，PSY旗下歌手Jessi也在，四個人互動超爆笑。

一開始見面先回憶舊情，PSY想到上一次與卓在勳見面是卓的婚後聚餐，補了一句：「哥那時候看起來真的很幸福呢！」聽得棚內所有人大笑，卓在勳喝著水更差點噴出來，因為卓在勳那段婚姻最後鬧得不愉快分手啊！整個人躺著也中槍。



李常敏開門見山向PSY邀歌，並拿出了一首自創歌曲〈頭也不回地走〉。說是與卓在勳的合唱曲，但比例分配懸殊，整首歌幾乎都是李常敏唱，卓在勳只唱副歌「喜歡嗎*n」讓卓在勳相當傻眼。



李常敏一下子要PSY幫忙唱幾句RAP，一下子又希望PSY能當製作人，總之就是希望SPY幫忙包裝卓在勳。明明人就在PSY面前，李常敏與卓在勳卻突然用氣音講話，有意無意地暗示PSY幫忙，連Jessi也胳臂向外彎加入氣音行列。



遲遲等不到回應的卓在勳，在紙上畫了愛心寫上「我喜歡你！」告白，甚至語出驚人想看公司的資料，問道：「這裡的保全很森嚴嗎？」笑翻所有人！



整集收視最高落在卓在勳跳舞，收視高達17.3%。他即興隨著〈頭也不回地走〉起舞，肢體看起來很逗趣，但被PSY大讚，並說這就是現在流行的「要跳不跳舞」、「肝腸寸斷舞」或「內向舞蹈」，就是一種靦腆害羞的風格。



卓在勳與李常敏最後能夠順利邀歌嗎？《我家的熊孩子》每週日晚間9點05分於SBS播出，台灣由friDay影音播出。

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（圖：《我家的熊孩子》@friDay影音 截圖）

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