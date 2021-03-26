【有片】《劉QUIZ》防彈少年團Jin：「全世界最討厭哥哥」這句話被哥哥看到了！觀後感+兄弟對話PO上網

沒想到Jin的哥哥也這麼有梗啊XD

防彈少年團近日出演tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，被問到「世界上最討厭的人是誰」時，Jin毫不猶豫就說：「直到讀高中時時候都是哥哥！他總是折磨我！」

劉在錫又問：「現在哥哥對你怎麼樣呢？ 」Jin突然轉換表情、雙手合十：「他現在都這樣：『阿一古碩珍大人！我都是託碩珍大人的福啊！』」突如其來的巨大反差讓大家都笑翻了XD



不料節目播出后，Jin的哥哥在自己的IG上PO出了這段節目的截圖，還有兄弟倆的對話內容，留言說：「大家好，我是（前）世界上最討厭的人，（現）卑躬屈膝man。 節目裡傳達的資訊有誤，特此修正。 我沒有像他說的那樣懦弱和低聲下氣。 不要因為出生的早一點，就在那短短的成長期里用力量欺負弟弟。 出生順序並不可靠，要提早好好對待他才是。 」

聊天截圖中，Jin的哥哥說：「拜託，我很委屈耶。 我什麼時候雙手合十坐在地上說『碩珍大人、碩珍大人』了？ 我明明是用更加卑微和端正的姿勢說：『碩珍哥哥大人』。 很過分耶。 」Jin說：「沒錯沒錯，因為是上節目嘛，所以說的弱了一點。 」



網友看到後不禁感慨：「這兄弟倆說話風格根本一模一樣」、「一家人從父親開始就非常搞笑」。 至於父親最出名的，大概是這段關於聖誕老公公的家庭教育，Jin在團綜里說過：「爸爸從小就教育我們：世界上沒有聖誕老公公，你們的聖誕禮物都是我買的，如果想在聖誕節收到禮物，平時就要對爸爸好一點。 」真是非常愉快的一家人啊XD



（圖：tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》）

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