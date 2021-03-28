Brave Girls出演《柳喜烈的寫生簿》，與當年的軍人「Brave Boys」再次〈Rollin'〉

小編看「Brave Boys」真的險些噴飯，竟然連衣服都剪了XDDD

女團Brave Girls近日因〈Rollin'〉勞軍舞台燦笑且陽光形象逆襲，一支海軍陸戰隊的爆笑〈Rollin'〉表演也隨之爆紅，Brave Girls上節目《柳喜烈的寫生簿》，製作組驚喜邀請了當年表演的軍人再度合體跳舞。

Brave Girls前幾年尚未大紅的時候，可是參與了62次的國防TV《慰問列車》勞軍，甚至連比較遙遠的白翎島勞軍也未缺席，讓許多韓國國軍弟兄們被她們深深圈粉。



19年某次慰問，海軍陸戰隊第一師團6位軍人上台表演Brave Girls〈Rollin'〉，穿著自行剪裁的紅色團服，不僅搔首弄姿，眼神也努力放電，台下的同袍們相當捧場，反應熱烈。表演的尾聲，Brave Girls也突然現身一起跳舞，現場氣氛嗨翻天。因為畫面太讓人衝擊，這群軍人的表演就跟著Brave Girls逆襲而爆紅，YouTube非官方影片點閱率近500萬。



Brave Girls上YouTube頻道「NADOL」拍攝觀影反應（大約在9日拍攝，19日發布），四人狂讚這群軍人跳得很道位，尤其被其中一位的可愛模樣吸引。NADOL本想邀請軍人上頻道，但因為他們已退伍不方便露臉而作罷，Brave Girls只能遺憾對這群「Brave Boys」喊話希望有機會再見面一起跳舞。（以下影片可開英文CC字幕→自動翻譯→中文繁體）



想不到沒過多久，16日拍攝、20日播出的《柳喜烈的寫生簿》EP.533，製作單位邀請到Brave Girls的軍人粉絲到場應援，這可是節目久違地有粉絲進場，其中兩位著軍裝的粉絲正是當年和Brave Girls跳過舞的軍人！主持人柳喜烈便邀兩位上台跳舞，肢體動作和神情和當時如出一轍，成員們都認得出來誰是誰XD



成員侑廷在節目上曾提到過去在音樂節目打歌時，看見台下粉絲只能一小群縮在角落，感到很心疼、很不好意思，希望這次逆襲之後粉絲不用再畏畏縮縮了。這次《柳喜烈》現場雖然也是少少的粉絲，但應援很大方，對其他組歌手（Jessi、YB、Super Junior）的表演也很捧場呢～！希望未來可以再看見粉絲們超強力的軍式應援啊～！

最後附上Brave Girls上Rain頻道「Season B Season」粉絲超瘋突襲，讓Rain傻眼大笑不已：



（封圖：YouTube@머선129、YouTube@KBS 한국방송）

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