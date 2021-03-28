河正宇不仅懂演戏也会画画！一副人物画像卖到₩2000万

河正宇，除了韩国影帝的头衔之外，还有一个身份就是画家。

很多人演而优则唱，玩跨界，奔著钱去，河正宇拿起画笔完全是因为喜欢。 2021年3月23日-5月1日，他举办了自己的第10个个人画展「At Home」，以日常生活中体检到的大众文化作为素材。



别看河正宇已经是个可以开个人画展的专业画家了，但其实他并未受过任何专业训练，从最初的信手涂鸦，到被懂画的女演员高贤廷认可，对方还 把他推荐给了其他画家，建议他接受专业学习，河正宇就这样日复一日、年复一年地画了下来，并形成了自己独特的风格，色彩大胆，线条感明显。



一边拍戏一边画画，到今年已经举办了10次个人画展了，而河正宇的第100幅画作（人物画162.2×130.3cm）以2000万（韩币）卖出。 这次负责河正宇画展的画廊老板就称，买河正宇画作的人都是看中了他的作品，而非冲著他的演员名气而来，比起粉丝，更多的买家都是懂画、爱画之人。



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