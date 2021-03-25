《黑道律師文森佐》宋仲基如何變身「迷人太皓」、澤演看起來比郭東延還像弟弟？秘訣在瀏海髮型！

熱播中的《黑道律師文森佐》集集精彩有梗，之前剛開播就預測劇情可能類似周星馳電影《功夫》一樣的展開..
.(延伸閱讀:《黑道律師文森佐》原來是喜劇！)，觀眾們可以繼續期待隱藏在黃金廣場的高手們！不過先來看看人物造型，「瀏海」對於主角們的影響。
＃文森佐．卡薩諾基本型
這一次宋仲基又迎來最新人生角色．文森佐在一開始登場就換上了無數套亮眼的合身西裝，當然穿著西裝時搭配的是標準的油梳頭，前額沒有瀏海，亮出飽滿額頭，宋仲基雖然有著一張白皙的娃娃臉，但這造型增添了成熟男子的帥氣，讓他看起來更加穩重。
＃騎馬太皓狂野型
當EP8決定使用美男計的時候，文森佐開始改變造型，露出了旁分的M字形瀏海，再加上不時皺眉的憂鬱眼神，怎能讓銀行長黃敏成不心動呢？立即落入了太皓的柔情陷阱，狂吸宋仲基的衣服香味〜
＃遊樂園太皓可愛型
為了打造一個可甜可鹽的太皓，除了帥氣白馬王子造型，以及酒店傾吐心事的溫柔外，可愛風也一定不能錯過，太皓與黃敏成到遊樂場的約會，太皓戴上了毛帽，露出一層短短的捲毛瀏海，根本直接減齡10歲，黃敏成也沉浸在約會的喜悅中！
＃文森佐下班後順毛型
在家中穿上了高級睡袍煮泡麵的文森佐，順毛瀏海也帶來不一樣的感覺，不再有西裝LOOK時的強勢，整個看起來都溫和多了。女主角缺乏安全感直闖他家搶吃泡麵，或是帶來瑪格利酒深夜談心，順毛瀏海的文森佐多了一分親和力與舒適感。
＃比較像弟弟的張俊宇玉澤演
潛伏在律師事務所的張俊宇，原來是Babel集團的大魔頭，表面上的假會長郭東延是他的弟弟，但是其實澤演本次的造型頂著一頭厚厚的捲毛瀏海，視覺年齡也降低了很多，也很多觀眾反應「少了點反派的狠勁」。反觀在《黑道律師文森佐》的記者會時，澤演站在自己的海報前拍照，當天他就把瀏海往後梳，與劇中造型大不同。
＃超齡演出的張韓敘郭東延
常常在電視劇中扮演理事長或會長，出現西裝LOOK居多的郭東延，常常也是展現出基本的油頭，額頭完全淨空頭髮向後梳。其實郭東延也只有24歲，比劇中飾演他哥哥的澤演確實小了9歲，但因為造型的關係看起來沒有差這麼多。不過郭東延在健身房與宋仲基相遇的造型，以及打曲棍球時放下瀏海的造型，的確看起來更年輕更貼近現實的他。
照片：tvN
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