《黑道律师文森佐》宋仲基如何变身「迷人太皓」、泽演看起来比郭东延还像弟弟？秘诀在浏海发型！

热播中的《黑道律师文森佐》集集精彩有梗，之前刚开播就预测剧情可能类似周星驰电影《功夫》一样的展开..
.(延伸阅读:《黑道律师文森佐》原来是喜剧！)，观众们可以继续期待隐藏在黄金广场的高手们！不过先来看看人物造型，「浏海」对於主角们的影响。
＃文森佐．卡萨诺基本型
这一次宋仲基又迎来最新人生角色．文森佐在一开始登场就换上了无数套亮眼的合身西装，当然穿著西装时搭配的是标准的油梳头，前额没有浏海，亮出饱满额头，宋仲基虽然有著一张白皙的娃娃脸，但这造型增添了成熟男子的帅气，让他看起来更加稳重。
＃骑马太皓狂野型
当EP8决定使用美男计的时候，文森佐开始改变造型，露出了旁分的M字形浏海，再加上不时皱眉的忧郁眼神，怎能让银行长黄敏成不心动呢？立即落入了太皓的柔情陷阱，狂吸宋仲基的衣服香味〜
＃游乐园太皓可爱型
为了打造一个可甜可盐的太皓，除了帅气白马王子造型，以及酒店倾吐心事的温柔外，可爱风也一定不能错过，太皓与黄敏成到游乐场的约会，太皓戴上了毛帽，露出一层短短的卷毛浏海，根本直接减龄10岁，黄敏成也沉浸在约会的喜悦中！
＃文森佐下班后顺毛型
在家中穿上了高级睡袍煮泡面的文森佐，顺毛浏海也带来不一样的感觉，不再有西装LOOK时的强势，整个看起来都温和多了。女主角缺乏安全感直闯他家抢吃泡面，或是带来玛格利酒深夜谈心，顺毛浏海的文森佐多了一分亲和力与舒适感。
＃比较像弟弟的张俊宇玉泽演
潜伏在律师事务所的张俊宇，原来是Babel集团的大魔头，表面上的假会长郭东延是他的弟弟，但是其实泽演本次的造型顶著一头厚厚的卷毛浏海，视觉年龄也降低了很多，也很多观众反应「少了点反派的狠劲」。反观在《黑道律师文森佐》的记者会时，泽演站在自己的海报前拍照，当天他就把浏海往后梳，与剧中造型大不同。
＃超龄演出的张韩叙郭东延
常常在电视剧中扮演理事长或会长，出现西装LOOK居多的郭东延，常常也是展现出基本的油头，额头完全净空头发向后梳。其实郭东延也只有24岁，比剧中饰演他哥哥的泽演确实小了9岁，但因为造型的关系看起来没有差这么多。不过郭东延在健身房与宋仲基相遇的造型，以及打曲棍球时放下浏海的造型，的确看起来更年轻更贴近现实的他。
照片：tvN
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