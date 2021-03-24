崔振赫私下虛勢呆萌模樣曝光！被《我家的熊孩子》封「帥氣的笨蛋」

《皇后的品格》《喪屍偵探》三位演員合體《我家的熊孩子》～崔振赫不少舉動讓兩位哥哥、徐章焄還有熊媽媽們大傻眼XDD

《我家的熊孩子》最新一集EP.234來了位全新的熊孩子，演員崔振赫。和帥氣的外貌相反，崔振赫私下不少舉動竟然相當呆萌，不止作客的演員朋友太恆浩（太亢鎬）與李中玉（李鍾旭），棚內的徐章焄和熊媽媽們都超傻眼。

一開始映入眼簾的就是崔振赫房間，房間簡直就是半個健身房。正當眾人期待他展現健身實力時，他卻反其道而行，舉了最輕的啞鈴，舉槓鈴也不舉重量，大家都一頭霧水不曉得意義何在。節目組後製放上金鍾國照片，搞笑設計對白：「唉，好浪費器材。」XD 徐章焄也說：「沒在運動還硬要買一堆器材呢！」



和崔振赫因《皇后的品格》與《喪屍偵探》結緣的兩位演員太恆浩與李中玉前來做客，太恆浩相當好奇器材，試著舉起最重的25公斤啞鈴。看著太恆浩舉不起來，崔振赫問：「25公斤雖然滿重的，但也沒那麼誇張吧？哥，你怎麼變得這麼瘦？」但他只是說說，並沒有想要示範的意思，申東燁吐槽：「我以為他至少會提一次，但死都不提耶！」



輪到李中玉好奇心起，看見崔振赫客廳擺放的吉他希望崔振赫小露一手，沒想到調音就調了老半天，面對兩位哥哥各種問號，崔振赫才大笑鬆口自己其實不太會彈，放吉他在客廳是因為「看起來很帥」。太恆浩幫他緩頰：「他有點愛耍帥（虛勢），人們可能會覺得他很可怕，但他其實很呆萌」。因為中看不中用（？），節目組後製乾脆幫他封為「帥氣的笨蛋」、「帥蛋」。



除了愛耍帥之外，崔振赫生活上還有些舉止令人看了不解，包括為了防止煎肉時油噴到地板，把待洗衣物鋪在地上，煮乾麵還多此一舉將麵放到鋼盆裡再到流理台瀝掉水，愛乾淨的徐章焄和熊媽媽們看了很頭痛啊～



不過崔振赫還是有個生活妙招的～！把冰咖啡冰到專門冰泡菜的冰箱，可以防止冰塊融化，維持買來時冰塊仍能搖動的狀態。



▼崔振赫出演片段（完整中自節目，台灣可上friDay影音收看）







（圖：《我家的熊孩子》@friDay影音）

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