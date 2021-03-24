雖然李秀滿是老闆，但SJ銀赫其實可以對他說非敬語！最「慘」的是少女時代Sunny XD

眾所周知韓國是一個輩分等級森嚴的國家，小輩見到長輩、後輩見到前輩、下屬見到上司都要說敬語，如果說了非敬語就會被罵沒家教。

SM娛樂作為韓國娛樂經紀界的龍頭老大，會長李秀滿被旗下所有的藝人們尊稱為一句「老師」，哪怕是SM的招牌藝人在他面前都畢恭畢敬，老老實實。 不過最近就有網友提出了一個大膽的說法，那就是Super Junior的銀赫完全可以對老闆李秀滿說非敬語。



▲IG@superjunior

到底是為什麼呢？ 銀赫本名李赫宰，是全州李氏孝寧大君的第20代孫，始祖第43世孫「宰」字輩，而李秀滿則是全州李氏的第21代孫。 也就是說從族譜上來看銀赫大了李秀滿整整一個輩分，是他的叔伯輩。



▲twitter@EUNHYUKS_wife

得知這一「真相」的粉絲們哈哈大笑，紛紛在網上留言稱：「那麼Sunny要喊銀赫爺爺嗎」、「哈哈哈，銀赫居然是我曾祖父那一輩」、「秀滿大侄子，哈哈哈哈哈」、「當事人知道嗎，SJ一定笑瘋了」等。



▲Sunny IG

不知道銀赫敢不敢對老闆李秀滿說非敬語呢？

「圖：IG@superjunior、twitter@EUNHYUKS_wife、銀赫IG、Sunny IG」

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