【有片】《我獨自生活》SHINee珉豪送給Key一直想要的搬家禮物：「少給我假裝感動啦！」

雖然每次見面都吵吵鬧鬧的，但是Key和珉豪最惦記的也是彼此呀！

MBC《我獨自生活》近日在YouTube上公開了節目里沒有剪進去的一段，是SHINee成員Key收到珉豪送來的搬家禮物，短短3天觀看次數已經衝到160多萬！

原來，珉豪送的是Key一直很想擁有的吸塵器，Key馬上跟珉豪視訊通話，還做出深受感動的表情：



（圖：MBC《我獨自生活》節目截圖）

結果珉豪說：「明明沒有感動就不要做受到感動的表情啦！」Key的表情變得很微妙，節目組加了字幕：「被發現了！」



（圖：MBC《我獨自生活》節目截圖）

Key遺憾地說：「因為收到快遞后已經過了一段時間嘛，你應該剛才就接電話的。 」珉豪：「哈哈哈哈哈哈！因為剛才在頒獎典禮。 」



（圖：MBC《我獨自生活》節目截圖）

Key撒嬌地說：「我真的只是不經意間說過一次，你怎麼會記得還買給我啦。 」珉豪：「哇，真的只是不經意間說過十次吧！每次看到廣告你都會說：『我要那個~我要那個~我要那個作為搬家禮物~』」再一次被無情戳穿XD



（圖：MBC《我獨自生活》節目截圖）

Key誇張地說：「我今後的日子就一直做打掃了！要打掃一輩子！」珉豪爆笑之後滿意地說：「OK，好極了。 」最後還囑咐Key「做料理的時候不要切到手」，現場嘉賓都感慨真是太sweet啦~



（圖：MBC《我獨自生活》節目截圖）

熟悉SHINee的粉絲都不會對Key和珉豪的打打鬧鬧感到陌生，本月2日播出的《驚人的星期六》里，Key表現出對其他節目成員的嫉妒，珉豪還忍不住吐槽：「不要那樣啦！」



（圖：tvN《驚人的星期六》節目截圖）

還有珉豪兵役退伍當天穿著軍裝去音樂節目現場看泰民的SOLO舞台，在後台見面時，Key對珉豪的軍裝一臉嫌棄！當然最後還是抱緊處理啦：



（圖：JTBC《認識的哥哥》節目截圖）

網友都說Key和珉豪雖然看起來總是吵來吵去，其實感情真的很深，一直對彼此照顧有加：



（封圖：IG@choiminho_1209，MBC《我獨自生活》節目截圖）

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