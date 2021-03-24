崔振赫私下虚势呆萌模样曝光！被《我家的熊孩子》封「帅气的笨蛋」

《皇后的品格》《丧尸侦探》三位演员合体《我家的熊孩子》～崔振赫不少举动让两位哥哥、徐章焄还有熊妈妈们大傻眼XDD

《我家的熊孩子》最新一集EP.234来了位全新的熊孩子，演员崔振赫。和帅气的外貌相反，崔振赫私下不少举动竟然相当呆萌，不止作客的演员朋友太恒浩（太亢镐）与李中玉（李钟旭），棚内的徐章焄和熊妈妈们都超傻眼。

一开始映入眼帘的就是崔振赫房间，房间简直就是半个健身房。正当众人期待他展现健身实力时，他却反其道而行，举了最轻的哑铃，举杠铃也不举重量，大家都一头雾水不晓得意义何在。节目组后制放上金钟国照片，搞笑设计对白：「唉，好浪费器材。」XD 徐章焄也说：「没在运动还硬要买一堆器材呢！」



和崔振赫因《皇后的品格》与《丧尸侦探》结缘的两位演员太恒浩与李中玉前来做客，太恒浩相当好奇器材，试著举起最重的25公斤哑铃。看著太恒浩举不起来，崔振赫问：「25公斤虽然满重的，但也没那么夸张吧？哥，你怎么变得这么瘦？」但他只是说说，并没有想要示范的意思，申东烨吐槽：「我以为他至少会提一次，但死都不提耶！」



轮到李中玉好奇心起，看见崔振赫客厅摆放的吉他希望崔振赫小露一手，没想到调音就调了老半天，面对两位哥哥各种问号，崔振赫才大笑松口自己其实不太会弹，放吉他在客厅是因为「看起来很帅」。太恒浩帮他缓颊：「他有点爱耍帅（虚势），人们可能会觉得他很可怕，但他其实很呆萌」。因为中看不中用（？），节目组后制干脆帮他封为「帅气的笨蛋」、「帅蛋」。



除了爱耍帅之外，崔振赫生活上还有些举止令人看了不解，包括为了防止煎肉时油喷到地板，把待洗衣物铺在地上，煮干面还多此一举将面放到钢盆里再到流理台沥掉水，爱干净的徐章焄和熊妈妈们看了很头痛啊～



不过崔振赫还是有个生活妙招的～！把冰咖啡冰到专门冰泡菜的冰箱，可以防止冰块融化，维持买来时冰块仍能摇动的状态。



▼崔振赫出演片段（完整中自节目，台湾可上friDay影音收看）







（图：《我家的熊孩子》@friDay影音）

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