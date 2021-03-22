人帅腿长还会骑马！宋仲基真的超适合君主立宪制题材剧了，求下部演国王

韩剧《黑道律师文森佐》剧情越来越精彩，男主角宋仲基的高颜值加上跌宕起伏的剧情，让不少沉浸在追剧的喜悦中。

这次宋仲基挑战的是黑手党参谋的角色，高冷路线人物不知道撩拨了多少迷妹的芳心。 本以为人设是一个王者，结果实则是个男神经，从来帅不过三秒。 文森佐「男女通杀」，为了接近目标人物——新光银行行长黄敏诚（金圣喆 饰），开始施展美男计疯狂撩汉，凭藉令人眩 晕晕的美貌，俘获对方的心！看到这里小编忍不住想，编剧是存了私心吧，就想看宋仲基施展美男计！！！。为了接近喜欢骑马的银行行长，文森佐专门去学骑马了。 骑著高马出现的样子，酷似王子，牢牢地吸引了银行长黄敏诚的视线（和女观众的目光）。



大家觉得宋仲基这幕「白马王子」的亮相如何？ 帅气中带著高贵，行云流水的姿势里透著游刃有余。 有没有编剧看到这样的帅宋，让他演一部君主立宪制的电视剧，一定要扮演高贵大气、大权在握的君主！！！在国会上发布惊人的人事调动，惊得大臣不知所措，自己却潇洒骑马走开！！



「殿下，求您再考虑一下刚才的人事调动吧！」 宋国王：「我不要！！！」



在公主姐姐的婚礼上，喝著酒看著不太满意的姐夫~



因为纠纷不断的边境问题和邻国国王打赌一局定胜负！



时而厌倦国王的身份，穿著便服微服私访~



听说心爱的女人受伤了，骑马飞奔过去，此时BGM应该配上宫女、大臣们惊慌喊叫「殿下」的声音！



宋仲基，下部剧演君主立宪制的国王人设吧！！



「图：tvN《黑道律师文森佐》」

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