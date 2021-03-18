處理隊內不合神話給出了教科書一般的解決方法：哪怕是家人也要經常溝通！

從隊長指責隊友過於注重個人活動，到隊友狙擊隊長斷聯，再到问题解決，韓國K-POP界最長壽的男團神話僅用了3、4天的時間就化解了一系列矛盾。
先是3月14日，隊長Eric突然通過IG表示金烔完將工作重心都放在了自己個人的發展上，導致團隊整體活動受到影響，然而為團隊付出更多的自己卻遭到輿論單方面謾駡，讓他非常不滿。而Eric之所以在社交平台上發文說出這些事情，是因為他已經和金烔完斷聯很久了，所以他希望對方看到后能和他溝通，及時解決問題。很快金烔完也通過IG留言「反擊」Eric，稱：「比起聯繫我個人，你（Eric）更應該接從去年開始認真籌備工作的節目組的電話。」影射Eric拒絕和工作人員溝通，錯不在自己。兩人「彼此揭露」、「彼此刺激」的事態升級，一開始還以為神話在故意開玩笑，甚至調侃「希望你們直播吵架」的粉絲們開始擔憂這次隊內矛盾可能大到這支最長壽組合會就此解散。
▲@muneric
此時，另一名隊友Andy就成了兩個哥哥之間的「橋樑」，當起了哥哥們的傳話筒，最後大家敲定3月15日見面坐下來慢慢聊！無論是Eric還是金烔完都非常爽快地到達酒局，曬出了放著4個酒杯的照片，並表示：「我們兩人對對方積累了很久的不滿，現在正在聊」、「成員們在努力尋找解決方案。」通過IG告訴粉絲們近況，安撫了大家不安的心。
▲@muneric
3月16日，金烔完發文稱已經和Eric和解，表示：「因為是和家人差不多的關係，所以一直以為那麼做對方不會在意，這種程度（的誤會）不會成為問題，就是這種想法日久堆積成為大矛盾，傷害了彼此。我們從很久以前的小事情說起，坦露了讓彼此不開心的事情，現在已經順利結束了。」而神話的官方SNS也發言稱將關閉匿名留言板，因為隊內不少矛盾皆由匿名留言板傳出，他們希望從源頭解決問題。
▲@danedwkim11
3月17日，Eric再曬新圖，這次是一張Kakao Talk聊天群的截圖，成員們都在一個群聊中，神話矛盾就此落幕。從曝出問題到問題解決，出道23年的神話用了4天不到的時間，圓滿平息了粉絲們躁動的心以及外界各種不實謠言，堪稱愛豆團解決矛盾教科書一般的方法，也展現了成熟藝人、成熟男人對粉絲的責任和擔當。
▲@muneric
「圖：IG@shinhwa_official、@muneric、@danedwkim11」
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