处理队内不合神话给出了教科书一般的解决方法：哪怕是家人也要经常沟通！

从队长指责队友过於注重个人活动，到队友狙击队长断联，再到问题解决，韩国K-POP界最长寿的男团神话仅用了3、4天的时间就化解了一系列矛盾。

先是3月14日，队长Eric突然通过IG表示金烔完将工作重心都放在了自己个人的发展上，导致团队整体活动受到影响，然而为团队付出更多的自己却遭到舆论单方面谩駡，让他非常不满。而Eric之所以在社交平台上发文说出这些事情，是因为他已经和金烔完断联很久了，所以他希望对方看到后能和他沟通，及时解决问题。很快金烔完也通过IG留言「反击」Eric，称：「比起联系我个人，你（Eric）更应该接从去年开始认真筹备工作的节目组的电话。」影射Eric拒绝和工作人员沟通，错不在自己。两人「彼此揭露」、「彼此刺激」的事态升级，一开始还以为神话在故意开玩笑，甚至调侃「希望你们直播吵架」的粉丝们开始担忧这次队内矛盾可能大到这支最长寿组合会就此解散。



▲@muneric

此时，另一名队友Andy就成了两个哥哥之间的「桥梁」，当起了哥哥们的传话筒，最后大家敲定3月15日见面坐下来慢慢聊！无论是Eric还是金烔完都非常爽快地到达酒局，晒出了放著4个酒杯的照片，并表示：「我们两人对对方积累了很久的不满，现在正在聊」、「成员们在努力寻找解决方案。」通过IG告诉粉丝们近况，安抚了大家不安的心。



▲@muneric

3月16日，金烔完发文称已经和Eric和解，表示：「因为是和家人差不多的关系，所以一直以为那么做对方不会在意，这种程度（的误会）不会成为问题，就是这种想法日久堆积成为大矛盾，伤害了彼此。我们从很久以前的小事情说起，坦露了让彼此不开心的事情，现在已经顺利结束了。」而神话的官方SNS也发言称将关闭匿名留言板，因为队内不少矛盾皆由匿名留言板传出，他们希望从源头解决问题。



▲@danedwkim11

3月17日，Eric再晒新图，这次是一张Kakao Talk聊天群的截图，成员们都在一个群聊中，神话矛盾就此落幕。从曝出问题到问题解决，出道23年的神话用了4天不到的时间，圆满平息了粉丝们躁动的心以及外界各种不实谣言，堪称爱豆团解决矛盾教科书一般的方法，也展现了成熟艺人、成熟男人对粉丝的责任和担当。



▲@muneric

「图：IG@shinhwa_official、@muneric、@danedwkim11」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻