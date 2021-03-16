尹汝貞以《夢想之地》入圍奧斯卡最佳女配角！真的被李瑞鎮說中，之後餐廳要改名「奧斯卡」嗎~

尹汝貞憑著新片《夢想之地》（Minari）橫掃各大影展，拿下30多座最佳女配角獎。
15日公開的第93屆奧斯卡入圍名單中，她也入圍「最佳女配角」，成為韓國首位入圍該獎項的女演員。
（圖：Hook Entertainment）
尹汝貞也發表感想：「結束在加拿大溫哥華拍攝電視劇《柏青哥》的日程後，15日回到韓國。從經紀人那裡聽到奧斯卡最佳女配角入圍的消息，經紀人比我年輕很多，所以在上網時突然告訴我『被提名為候選人』，經紀人哭了，但我沒有哭，我當時有一種懵的感覺。雖然所有人都想來這裡祝賀，但是因爲沒有辦法來（在隔離中），所以我會和經紀人一起慶祝的。但因為經紀人不能喝酒，所以我要自己一個人喝。」
（圖：電影《夢想之地》（Minari））
想到拍攝《尹STAY》前大家聚在一起，因為《夢想之地》已經獲得多項大獎，李瑞鎮就對尹汝貞說：「老師聽說您明年要去奧斯卡呢！到處都傳遍了。」羅PD：「老師～這是要把奧斯卡裝入囊中了啊！」李瑞鎮：「現在就得把餐廳名字改了，改成『奧斯卡』。」尹汝貞聽到還非常害羞！
（圖：tvN《尹STAY》）
而《夢想之地》除了最佳女配角外，還獲得6個獎項提名。鄭李爍導演入圍最佳導演獎和最佳原創劇本獎，在劇中飾演爸爸雅各·李的史蒂芬元是最佳男主角的候選人。除此之外，還入圍最佳影片獎、最佳原創配樂獎。
（圖：電影《夢想之地》（Minari））
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