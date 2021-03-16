尹汝贞以《梦想之地》入围奥斯卡最佳女配角！真的被李瑞镇说中，之后餐厅要改名「奥斯卡」吗~

尹汝贞凭著新片《梦想之地》（Minari）横扫各大影展，拿下30多座最佳女配角奖。

15日公开的第93届奥斯卡入围名单中，她也入围「最佳女配角」，成为韩国首位入围该奖项的女演员。



（图：Hook Entertainment）

尹汝贞也发表感想：「结束在加拿大温哥华拍摄电视剧《柏青哥》的日程后，15日回到韩国。从经纪人那里听到奥斯卡最佳女配角入围的消息，经纪人比我年轻很多，所以在上网时突然告诉我『被提名为候选人』，经纪人哭了，但我没有哭，我当时有一种懵的感觉。虽然所有人都想来这里祝贺，但是因爲没有办法来（在隔离中），所以我会和经纪人一起庆祝的。但因为经纪人不能喝酒，所以我要自己一个人喝。」



（图：电影《梦想之地》（Minari））

想到拍摄《尹STAY》前大家聚在一起，因为《梦想之地》已经获得多项大奖，李瑞镇就对尹汝贞说：「老师听说您明年要去奥斯卡呢！到处都传遍了。」罗PD：「老师～这是要把奥斯卡装入囊中了啊！」李瑞镇：「现在就得把餐厅名字改了，改成『奥斯卡』。」尹汝贞听到还非常害羞！



（图：tvN《尹STAY》）

而《梦想之地》除了最佳女配角外，还获得6个奖项提名。郑李烁导演入围最佳导演奖和最佳原创剧本奖，在剧中饰演爸爸雅各・李的史蒂芬元是最佳男主角的候选人。除此之外，还入围最佳影片奖、最佳原创配乐奖。



（图：电影《梦想之地》（Minari））

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