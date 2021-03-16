《我家的熊孩子》卓在勋为了邀歌画♡向PSY告白，最后干脆想抢人家公司

卓在勋跳「要跳不跳舞」实时收视还飙高到17.3%！无所不用其极向PSY邀歌太好笑啦～XD

《我家的熊孩子》最新EP.233，卓在勋与李常敏来到PSY（朴载相）公司P NATION向他邀歌，PSY旗下歌手Jessi也在，四个人互动超爆笑。

一开始见面先回忆旧情，PSY想到上一次与卓在勋见面是卓的婚后聚餐，补了一句：「哥那时候看起来真的很幸福呢！」听得棚内所有人大笑，卓在勋喝著水更差点喷出来，因为卓在勋那段婚姻最后闹得不愉快分手啊！整个人躺著也中枪。



李常敏开门见山向PSY邀歌，并拿出了一首自创歌曲〈头也不回地走〉。说是与卓在勋的合唱曲，但比例分配悬殊，整首歌几乎都是李常敏唱，卓在勋只唱副歌「喜欢吗*n」让卓在勋相当傻眼。



李常敏一下子要PSY帮忙唱几句RAP，一下子又希望PSY能当制作人，总之就是希望SPY帮忙包装卓在勋。明明人就在PSY面前，李常敏与卓在勋却突然用气音讲话，有意无意地暗示PSY帮忙，连Jessi也胳臂向外弯加入气音行列。



迟迟等不到回应的卓在勋，在纸上画了爱心写上「我喜欢你！」告白，甚至语出惊人想看公司的资料，问道：「这里的保全很森严吗？」笑翻所有人！



整集收视最高落在卓在勋跳舞，收视高达17.3%。他即兴随著〈头也不回地走〉起舞，肢体看起来很逗趣，但被PSY大赞，并说这就是现在流行的「要跳不跳舞」、「肝肠寸断舞」或「内向舞蹈」，就是一种腼腆害羞的风格。



卓在勋与李常敏最后能够顺利邀歌吗？《我家的熊孩子》每周日晚间9点05分於SBS播出，台湾由friDay影音播出。

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（图：《我家的熊孩子》@friDay影音 截图）

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