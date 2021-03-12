允浩被爆在非法經營場所與女服務員喝酒到午夜&遇警察臨檢試圖逃跑，SM回應：「不是事實」

前幾日有報導稱允浩深夜聚餐超過規定時間，允浩已對此道歉，不料今日又有媒體補充：允浩去的是會員制、只接受預約客戶的非法遊興業所，有女服務員陪酒，SM公司已作出回應。

前日相關報道：允浩深夜聚餐違規接受調查，發佈道歉文：「對不起，讓信任我的人感到失望了」

今日據MBC電視台《Newsdesk》節目報導，允浩上月底在首爾江南區清潭洞逗留到午夜時分的地方並不是餐廳，而是登記為一般飲食店的「非法游興業所」，位於某大樓4層，沒有招牌。 職員向記者透露：「這裏採用會員制，只接受有預約的客人。 」



《Newsdesk》節目還報導稱：「允浩和3名朋友以及女性服務員一起喝酒到午夜時分。 」警察到現場管制時，允浩的朋友們為了保護他而與警察發生激烈的肢體衝突，允浩則趁這一間隙試圖逃走。 允浩的朋友因此以「妨礙公務」嫌疑接受了警方調查。



對此，SM公司已經發佈聲明回應：「允浩是因為朋友說想聊聊煩惱，所以去了朋友讓他去的地方，這是他第一次去到那個場所。 允浩在那裡只和朋友們在一起，沒有和女服務員一起喝酒。 警察管制時，現場的不是女服務員，只有負責結帳的管理人員。 」

「允浩在（警方）檢查時試圖逃走也不是事實。 反而誠實配合了警察和相關公務員執行公務，在現場確認身份之後就回家了。 只不過突然衝進來十幾名便衣警察進行檢查的情況下，一部份朋友沒有認出是警察，出於驚慌而進行了抗議，但這些都和允浩無關。 」



（圖：MBC《Newsdesk》截圖））

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