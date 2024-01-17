東方神起昌珉《認哥》爆料曾被允浩放話、被Super Junior東海罵土，而希澈總在允浩身邊狐假虎威XD

《認識的哥哥》最新一集邀來正值20週年回歸的東方神起（瑜鹵允浩、最強昌珉），兩位和同樣在SM娛樂練習、出道並待到現在的Super Junior希澈與神童，聊起練習生時期發生的趣事（告狀？）滔滔不絕。

東方神起來到《認哥》，允浩一如以往充滿能量，而昌珉依舊對允浩不太能招架，不過允浩不改對弟弟的寵愛。當李陳鎬問允浩對昌珉和Super Junior東海與始源三人當義警（替代役警察）時的表演感受如何、會不會嫉妒，允浩的回答對昌珉感到滿滿驕傲，說眼中只看到昌珉跳得多好。



允浩透露自己的手機聯絡人裡把昌珉設定為「真的真的我們昌珉」，是他除了家人以外唯一喊成「我們」的人，不過昌珉的回答要讓允浩心碎了，因為昌珉把允浩設定成「鄭允浩哥」，連名帶姓連「允浩哥」都不是，讓《認哥》成員們直呼兩個人個性真的是天壤之別。



兩人是如何發現彼此性格有所差異的呢？昌珉開始翻舊帳，說自己剛到SM娛樂時，允浩對自己說的第一句話是「如果成為練習生後想敷衍了事，現在就走吧！」「我才剛來就叫我走！」昌珉超委屈，希澈心有戚戚焉表示自己也和昌珉有一模一樣遭遇！不過允浩解釋自己只是看著練習生來來去，心裡難免受傷。

昌珉還爆料Super Junior東海當面對自己說過：「長那麼土的傢伙是怎麼進公司的？」東海隊友希澈聽了說：「東海也有點古板啊！」昌珉再次委屈爆發：「明明自己是從木浦來的！我還是首爾的！土生土長首爾人！」



這點希澈又有了共鳴，說當時上首爾是允浩和東海來接自己，他們一聽見他來自江原道，開口也對他說：「完全是從鄉下來的啊！」希澈後來才知道允浩和東海一個來自光州一個來自木浦，他激動的說：「還說我是從江原道來的！三個鄉巴佬一起生活，明明全都用方言了還說：『這哥怎麼用方言？』」



結果昌珉馬上又爆希澈的料，說希澈明明是練習生後輩，但某天開始希澈就黏在前輩、「軍紀班長」允浩身邊，開始狐假虎威當作自己也是前輩。希澈聽了自嘲當時就像君王旁的女人操弄允浩，呂布旁邊的貂蟬似的。



練習生的趣事還沒完，「童學長」神童登場後，亦透露曾偷拍允浩被訓練部工作人員叫去、指責他對允浩沒禮貌，此時換允浩委屈了，允浩解釋自己只是擔心神童偷拍會引發什麼事端，絕對沒有扭曲事實。



▼相關影片（神童偷拍在4:00）



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