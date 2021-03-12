允浩被爆在非法经营场所与女服务员喝酒到午夜&遇警察临检试图逃跑，SM回应：「不是事实」

前几日有报导称允浩深夜聚餐超过规定时间，允浩已对此道歉，不料今日又有媒体补充：允浩去的是会员制、只接受预约客户的非法游兴业所，有女服务员陪酒，SM公司已作出回应。

前日相关报道：允浩深夜聚餐违规接受调查，发布道歉文：「对不起，让信任我的人感到失望了」

今日据MBC电视台《Newsdesk》节目报导，允浩上月底在首尔江南区清潭洞逗留到午夜时分的地方并不是餐厅，而是登记为一般饮食店的「非法游兴业所」，位於某大楼4层，没有招牌。 职员向记者透露：「这里采用会员制，只接受有预约的客人。 」



《Newsdesk》节目还报导称：「允浩和3名朋友以及女性服务员一起喝酒到午夜时分。 」警察到现场管制时，允浩的朋友们为了保护他而与警察发生激烈的肢体冲突，允浩则趁这一间隙试图逃走。 允浩的朋友因此以「妨碍公务」嫌疑接受了警方调查。



对此，SM公司已经发布声明回应：「允浩是因为朋友说想聊聊烦恼，所以去了朋友让他去的地方，这是他第一次去到那个场所。 允浩在那里只和朋友们在一起，没有和女服务员一起喝酒。 警察管制时，现场的不是女服务员，只有负责结帐的管理人员。 」

「允浩在（警方）检查时试图逃走也不是事实。 反而诚实配合了警察和相关公务员执行公务，在现场确认身份之后就回家了。 只不过突然冲进来十几名便衣警察进行检查的情况下，一部份朋友没有认出是警察，出於惊慌而进行了抗议，但这些都和允浩无关。 」



（图：MBC《Newsdesk》截图））

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