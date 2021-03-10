允浩深夜聚餐違規接受調查，發佈道歉文：「對不起，讓信任我的人感到失望了」

首爾警察廳昨日表示，允浩涉嫌違反傳染病預防管理法，正在對此立案調查。

據悉，允浩上月底在首爾江南區清潭洞某餐廳裡一直停留到午夜，違反了目前韓國首都圈「保持社會距離第二階段」的相關規定，即營業時間不得超過晚上10點。

SM公司昨晚就此發佈聲明，表示：「允浩最近在江南某餐廳和朋友聊天時超過了營業限制時間，接受了調查。 因為一瞬間的疏忽大意而讓很多人失望，對此感到深深自責，正在反省。 公司也因為沒能讓所屬藝人在個人時間都遵守防疫規則而感到歉疚。 」

隨後，允浩也在個人IG上發佈道歉文，全文如下：

大家好，我是允浩。

對不起。 讓一直以來信任我、為我應援的人感到非常失望了。

對於每一個因為疫情而忍受辛苦、付出辛勞的醫護人員，以及每一個正在度過疲憊生活的人都感到非常抱歉和歉疚。

和朋友聊天時沒能遵守營業限制時間，對這樣的自己感到非常羞愧和生氣，我的錯誤行為也讓很多人生氣和傷心吧。

非常後悔沒能多注意一些、做出了錯誤的行為，心裡只有抱歉。

正在深刻反省違反防疫守則這件事，以後會更加嚴格地遵守防疫守則，每個瞬間都更加深刻地思考和行動。

再次真心表示歉意。

（圖：SM）

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