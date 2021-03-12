原來是「五人幫」自己想要玩遊戲，所以邀請「專家」羅PD！《出差十五夜》預告：他們要玩《新西遊記》的遊戲！

由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都出演的《機智露營生活》在11日公開三段影片，可以看很久呀！

正當他們要開始準備晚餐時，申元浩PD：「等一下！玩得開心嗎？各位向我委託的...有想要玩的遊戲們。」大家聽到也非常興奮：「有幾個遊戲呢？天還亮的時候玩吧！」申元浩PD：「我離開綜藝很久了...很難進行，所以邀請了專家們，準備好了嗎？」（他們都是《新西遊記》的粉絲，提到要玩遊戲時，還在群組列出各種遊戲名字）



這時，羅暎錫PD拖著行李箱進場：「這裡的柳演錫，我們的顧客在這裡，委託了我們出差的服務。」他繼續說：「最近我們《新西遊記》出差的話會收出差費，交出差費的話我們馬上開始玩遊戲。」結果...工作人員們進來開始收食材 XD



田美都也問：「但是玩不好，會不會指責或是解散啊？」後來因為幾句「땡（叮）」這個約定直接崩塌，金大明直接抓著柳演錫的衣領，但在黑手黨遊戲中又變得和睦。



今晚要播出的《出差十五夜》的預告也公開，五人幫要一起玩「寂靜的吶喊」，看起來超爆笑的！最後，羅暎錫PD對他們說：「但是你們太搞笑了，你們像是綜藝人啊！」鄭敬淏在一旁：「導演～再玩一盤吧！」



（圖：YouTube@채널 십오야）

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