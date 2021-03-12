原来是「五人帮」自己想要玩游戏，所以邀请「专家」罗PD！《出差十五夜》预告：他们要玩《新西游记》的游戏！

由曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都出演的《机智露营生活》在11日公开三段影片，可以看很久呀！

正当他们要开始准备晚餐时，申元浩PD：「等一下！玩得开心吗？各位向我委托的...有想要玩的游戏们。」大家听到也非常兴奋：「有几个游戏呢？天还亮的时候玩吧！」申元浩PD：「我离开综艺很久了...很难进行，所以邀请了专家们，准备好了吗？」（他们都是《新西游记》的粉丝，提到要玩游戏时，还在群组列出各种游戏名字）



这时，罗暎锡PD拖著行李箱进场：「这里的柳演锡，我们的顾客在这里，委托了我们出差的服务。」他继续说：「最近我们《新西游记》出差的话会收出差费，交出差费的话我们马上开始玩游戏。」结果...工作人员们进来开始收食材 XD



田美都也问：「但是玩不好，会不会指责或是解散啊？」后来因为几句「땡（叮）」这个约定直接崩塌，金大明直接抓著柳演锡的衣领，但在黑手党游戏中又变得和睦。



今晚要播出的《出差十五夜》的预告也公开，五人帮要一起玩「寂静的呐喊」，看起来超爆笑的！最后，罗暎锡PD对他们说：「但是你们太搞笑了，你们像是综艺人啊！」郑敬淏在一旁：「导演～再玩一盘吧！」



（图：YouTube@채널 십오야）

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