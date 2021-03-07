Woollim 正式宣布和聖圭不再續約　「真心為他的新開端和日後表現加油！」

日前傳出 INFINITE 隊長金聖圭和 Woollim 不再續約，今日則宣布了正式消息。期待聖圭的下一步！

Woollim Entertainment 今天（7 日）發出官方公告，首先感謝一直以來喜愛、支持 INFINITE 的粉絲，接著宣布：「過去 11 年來和我們一路合作至今的 INFINITE 成員金聖圭，從 2021 年 3 月 6 日起，和本公司的專屬合約就結束了。」

Woollim 表示最近在約滿之前，已經和金聖圭討論了很長一段時間，最後雙方達成共識決定不再續約，就此結束多年來的合作關係。Woollim 表示：「金聖圭於 2010 年以 INFINITE 隊長的身分出道，一直以來都在各領域帶來全力以赴的活動。衷心感謝金聖圭長久來和本公司合作。」

Woollim 最後寫道：「也謝謝一直以來全力支持金聖圭音樂事業和其他活動的各位粉絲，我們真心為他的嶄新開端和日後表現加油。」另一方面，聖圭最近推出了個人專輯〈INSIDE ME〉，並主演舞台劇《阿瑪迪斯》。





（照片或影片來源：Woollim Entertainment）

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