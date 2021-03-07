Woollim 正式宣布和圣圭不再续约　「真心为他的新开端和日后表现加油！」

日前传出 INFINITE 队长金圣圭和 Woollim 不再续约，今日则宣布了正式消息。期待圣圭的下一步！

Woollim Entertainment 今天（7 日）发出官方公告，首先感谢一直以来喜爱、支持 INFINITE 的粉丝，接著宣布：「过去 11 年来和我们一路合作至今的 INFINITE 成员金圣圭，从 2021 年 3 月 6 日起，和本公司的专属合约就结束了。」

Woollim 表示最近在约满之前，已经和金圣圭讨论了很长一段时间，最后双方达成共识决定不再续约，就此结束多年来的合作关系。Woollim 表示：「金圣圭於 2010 年以 INFINITE 队长的身分出道，一直以来都在各领域带来全力以赴的活动。衷心感谢金圣圭长久来和本公司合作。」

Woollim 最后写道：「也谢谢一直以来全力支持金圣圭音乐事业和其他活动的各位粉丝，我们真心为他的崭新开端和日后表现加油。」另一方面，圣圭最近推出了个人专辑〈INSIDE ME〉，并主演舞台剧《阿玛迪斯》。





（照片或影片来源：Woollim Entertainment）

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