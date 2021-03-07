金賢秀出道11年間的成長：從《熔爐》到《The Penthouse》

《熔爐》裡在法庭上作證的聾啞少女，《來自星星的你》裡朝鮮時代的千頌伊，還有《The Penthouse》裡的天才女高音，童星金賢秀也有好好長大呀！

SBS電視劇《The Penthouse》裡的裴羅娜雖然行事風格把不少觀眾氣到，但論演技和外形真的無可挑剔，一雙眼睛又大又明亮，身材也纖細高挑，情緒平穩的時候真的蠻可愛：



（圖：SBS《The Penthouse》劇照）

熟悉韓國影視作品的朋友對她肯定不陌生，2011年上映的電影《熔爐》裡，那位在法庭上勇敢作證的聾啞學生金妍鬥就是由金賢秀飾演，是片中僅次於孔劉和鄭有美的重要角色。



（圖：《熔爐》海報）

金賢秀生於2000年，拍這部片時剛剛出道不久，只有10歲而已，全靠眼神和肢體語言成功詮釋了這個幾乎沒有台詞的角色，令人刮目相看：



（圖：《熔爐》劇照）

2013年的大熱韓劇《來自星星的你》裡，全智賢的童年時期也是由金賢秀飾演，她在朝鮮時代和現代兩次與都教授相遇，一雙會講故事的眼睛讓人很容易忘記：這時的金賢秀也只不過13歲。



（圖：SBS《來自星星的你》截圖）



（圖：SBS《來自星星的你》截圖）

之後金賢秀先後出演KBS電視劇《朝鮮槍手》、JTBC電視劇《所羅門的偽證》等等，還在電影《浴血劍客》裡飾演張赫的女兒，突破500：1的競爭率加盟金惠秀、馬東石主演的電影《再見單身》，幾乎每年都有一兩部作品，十分活躍。



（圖：JTBC《所羅門的偽證》海報）



（圖：《再見單身》劇照）



（圖：《浴血劍客》劇照）

《The Penthouse》計畫拍攝3季，目前第二季剛剛開播，一起繼續關注金賢秀的未來吧！



（封圖：《熔爐》劇照，SBS《來自星星的你》截圖，SBS《The Penthouse》劇照）

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