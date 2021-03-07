金贤秀出道11年间的成长：从《熔炉》到《The Penthouse》

《熔炉》里在法庭上作证的聋哑少女，《来自星星的你》里朝鲜时代的千颂伊，还有《The Penthouse》里的天才女高音，童星金贤秀也有好好长大呀！

SBS电视剧《The Penthouse》里的裴罗娜虽然行事风格把不少观众气到，但论演技和外形真的无可挑剔，一双眼睛又大又明亮，身材也纤细高挑，情绪平稳的时候真的蛮可爱：



（图：SBS《The Penthouse》剧照）

熟悉韩国影视作品的朋友对她肯定不陌生，2011年上映的电影《熔炉》里，那位在法庭上勇敢作证的聋哑学生金妍斗就是由金贤秀饰演，是片中仅次於孔刘和郑有美的重要角色。



（图：《熔炉》海报）

金贤秀生於2000年，拍这部片时刚刚出道不久，只有10岁而已，全靠眼神和肢体语言成功诠释了这个几乎没有台词的角色，令人刮目相看：



（图：《熔炉》剧照）

2013年的大热韩剧《来自星星的你》里，全智贤的童年时期也是由金贤秀饰演，她在朝鲜时代和现代两次与都教授相遇，一双会讲故事的眼睛让人很容易忘记：这时的金贤秀也只不过13岁。



（图：SBS《来自星星的你》截图）



（图：SBS《来自星星的你》截图）

之后金贤秀先后出演KBS电视剧《朝鲜枪手》、JTBC电视剧《所罗门的伪证》等等，还在电影《浴血剑客》里饰演张赫的女儿，突破500：1的竞争率加盟金惠秀、马东石主演的电影《再见单身》，几乎每年都有一两部作品，十分活跃。



（图：JTBC《所罗门的伪证》海报）



（图：《再见单身》剧照）



（图：《浴血剑客》剧照）

《The Penthouse》计画拍摄3季，目前第二季刚刚开播，一起继续关注金贤秀的未来吧！



（封图：《熔炉》剧照，SBS《来自星星的你》截图，SBS《The Penthouse》剧照）

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