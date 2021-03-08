《The Penthouse 2》露娜可能是河尹哲的女兒，觀眾整理出了5大證據！

《The Penthouse 2》每播出一集就會引發觀眾們的新腦洞。

開播第2集收視率就突破20%的《The Penthouse 2》隨著故事的展開，劇情也越來越刺激了。 河尹哲（尹鐘焄 飾）和千瑞璡（金素妍 飾）離婚後，與吳允熙（柳真 飾）假結婚，形成了新的復仇聯盟。這個時候，就有觀眾懷疑露娜（金賢秀 飾）其實是河博士的女兒，畢竟韓劇最喜歡「出生秘密」這個套路了。 有細心的觀眾還是指出其實劇中藏著不少伏筆。

1.吳允熙：我們還有了露娜

《The Penthouse》第1季第10集中，吳允熙和河尹哲一邊喝酒一邊回想往事，兩人從高中時期開始談了6年戀愛，但河尹哲最終向金錢低頭，娶了千瑞璡，吳允熙也嫁給了另一個人。 想起曾經的種種河尹哲心裡十分難過，吳允熙反過來勸他：「不是你的錯，沒必要像我道歉，我也不是一直那麼不幸，我們還有露娜。 」



▲《The Penthouse》

2. 河尹哲：不要這麼隨意對我女兒

第2季的第2、3集中，李奎鎮（奉太奎 飾）看到兒子李敏赫（李泰彬 飾）胳膊受傷后很氣憤，對著吳允熙怒吼：「果然是殺人犯的女兒。 」河尹哲立刻護短說道：「不要這麼隨意地說我老婆和女兒。」雖然河尹哲和吳允熙再婚，從法律上來說羅娜確實也是他女兒，但吳允熙卻在聽到李奎鎮的一句：「不知道的還以為一個是糟糠之妻一個是親女兒呢」表情微妙地看著河尹哲。



▲《The Penthouse 2》

3. 和河尹哲分手之後立刻結婚的吳允熙

從露娜和恩星（崔藝彬 飾）兩個人年紀差不多這點來看，吳允熙應該在河尹哲與千瑞璡結婚時就嫁人並懷孕了，因此不少觀眾猜測吳允熙可能是發現自己懷孕了才即刻結婚。



▲《The Penthouse 2》

4. 比恩星大兩個月的露娜

恩星比露娜只小兩個月，觀眾們推測千瑞璡通過懷孕將河尹哲搶到手，而對於一無所有的河尹哲來說，這個孩子也成了他進入清雅財團的踏腳石。



▲《The Penthouse 2》

5. 吳允熙似乎並不是殺害閔雪雅的真凶

吳允熙曾在劇中透露去世的老公是醉酒後從欄杆翻下之後摔死了，而第1季說到是吳允熙把閔雪雅推下樓，殺死了對方，她殺人時的表情過於「理所當然」。 觀眾們猜測她的反應像極了之前有過類似的經驗，也許去世的老公就是被她推下欄杆的，因為要隱瞞露娜是河尹哲女兒的事實。



▲《The Penthouse》

觀眾們的腦洞也開始逐漸向金順玉編劇靠攏，這次觀眾們到底有沒有猜對呢？

「圖：SBS《The Penthouse》、SBS《The Penthouse 2》/素材：INSIGHT」

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