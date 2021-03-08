《The Penthouse 2》露娜可能是河尹哲的女儿，观众整理出了5大证据！

《The Penthouse 2》每播出一集就会引发观众们的新脑洞。

开播第2集收视率就突破20%的《The Penthouse 2》随著故事的展开，剧情也越来越刺激了。 河尹哲（尹钟焄 饰）和千瑞璡（金素妍 饰）离婚后，与吴允熙（柳真 饰）假结婚，形成了新的复仇联盟。这个时候，就有观众怀疑露娜（金贤秀 饰）其实是河博士的女儿，毕竟韩剧最喜欢「出生秘密」这个套路了。 有细心的观众还是指出其实剧中藏著不少伏笔。

1.吴允熙：我们还有了露娜

《The Penthouse》第1季第10集中，吴允熙和河尹哲一边喝酒一边回想往事，两人从高中时期开始谈了6年恋爱，但河尹哲最终向金钱低头，娶了千瑞璡，吴允熙也嫁给了另一个人。 想起曾经的种种河尹哲心里十分难过，吴允熙反过来劝他：「不是你的错，没必要像我道歉，我也不是一直那么不幸，我们还有露娜。 」



▲《The Penthouse》

2. 河尹哲：不要这么随意对我女儿

第2季的第2、3集中，李奎镇（奉太奎 饰）看到儿子李敏赫（李泰彬 饰）胳膊受伤后很气愤，对著吴允熙怒吼：「果然是杀人犯的女儿。 」河尹哲立刻护短说道：「不要这么随意地说我老婆和女儿。」虽然河尹哲和吴允熙再婚，从法律上来说罗娜确实也是他女儿，但吴允熙却在听到李奎镇的一句：「不知道的还以为一个是糟糠之妻一个是亲女儿呢」表情微妙地看著河尹哲。



▲《The Penthouse 2》

3. 和河尹哲分手之后立刻结婚的吴允熙

从露娜和恩星（崔艺彬 饰）两个人年纪差不多这点来看，吴允熙应该在河尹哲与千瑞璡结婚时就嫁人并怀孕了，因此不少观众猜测吴允熙可能是发现自己怀孕了才即刻结婚。



▲《The Penthouse 2》

4. 比恩星大两个月的露娜

恩星比露娜只小两个月，观众们推测千瑞璡通过怀孕将河尹哲抢到手，而对於一无所有的河尹哲来说，这个孩子也成了他进入清雅财团的踏脚石。



▲《The Penthouse 2》

5. 吴允熙似乎并不是杀害闵雪雅的真凶

吴允熙曾在剧中透露去世的老公是醉酒后从栏杆翻下之后摔死了，而第1季说到是吴允熙把闵雪雅推下楼，杀死了对方，她杀人时的表情过於「理所当然」。 观众们猜测她的反应像极了之前有过类似的经验，也许去世的老公就是被她推下栏杆的，因为要隐瞒露娜是河尹哲女儿的事实。



▲《The Penthouse》

观众们的脑洞也开始逐渐向金顺玉编剧靠拢，这次观众们到底有没有猜对呢？

「图：SBS《The Penthouse》、SBS《The Penthouse 2》/素材：INSIGHT」

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