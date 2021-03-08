帶貨王又買不到愛喝的茶！BTS柾國嘟嘴氣pupu：「阿米們，動作會不會太快了點？」連廠商也推特回應了！

BTS愛用的東西阿米們也要買！柾國繼之前曾經在直播中無意間透露了自己平時用的洗衣精，造成全球阿米搶購而大缺貨，連他自己都買不到，這一次帶貨王又再度發威，而柾國也在直播嘟嘴跟粉絲抱怨「你們動作會不會太快了點？」



照片：柾國Vlive直播截圖

2月底時柾國曾在直播中與粉絲互動，拿起一瓶黃色的飲料來喝，大家問他那是什麼，他也很直接的回答：「這是康普茶，檸檬口味的，粉狀包裝，聽說對身體好，大約一天喝兩包左右…」看似日常的對話沒想到又再度為他帶來災難，因為此話一出又開始造成阿米們大肆搶買來品嘗看看。



照片：柾國Vlive直播截圖

3月7日柾國終於忍不住在直播中跟粉絲抱怨了，只見他有點嚴肅地瞪著鏡頭說：「對了，康普茶，檸檬口味，我已經買不到了……你們動作會不會太快了點啊？」接著在鏡頭前抱怨地嘟起嘴巴，下一秒又開心地笑了出來，讓許多阿米們覺得他的反應實在太有趣了，難道上一次買不到洗衣精的經驗他忘記了嗎？







照片：柾國Vlive直播截圖

不過這一次廠商也火速回應，他們也收到了到處都完售的消息，了解到了帶貨王柾國的威力，先是感謝所有粉絲們的支持，還在推特動態上直接寫著：「不管是2盒還是200盒都可以！康普茶工廠加工中！感謝大家〜」接著還上傳了許多準備好的康普茶照片，寫著：「目前即時狀況！請告訴我們如何送到他（柾國）那裡〜」相當給力，帶貨王真的不用怕喝不到了！







照片：teazen.tea 推特

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