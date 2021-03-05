「我是視帝南宮珉的同班同學，我有事情要爆料！」韓網民：緊張看完笑著離開XD

「我是影帝南宮珉的同班同學，我有事情要爆料」。

有著這樣一個「駭人」題目的帖子這兩日迅速在韓網上傳播開來，這段時間裡太多風波席捲韓國娛樂圈，已有多名藝人陷入其中，看到帖子題目的網民們很是震驚，難道南宮珉也有問題？



▲clien截圖

發帖人表示：「最近爆料是大勢，我今天也來爆料一下，曾經和南宮珉是同班同學。25年前和南宮珉是高二同學。原本他就是個安靜的人，因此在班裡也不太顯眼。因為他性格太安靜了，得知他當了演員，所有人都很驚訝，可想而知他有多安靜，存在感有多小。南宮珉從不影響其他人，學習又很認真，成績非常好。我倆都在深化班（全校前100名），只聊過幾句，後來因為NBA 95 LINE遊戲熟悉起來。他因為長得像裴勇俊，在女生中很有人氣。」



看完「爆料」的網民都鬆了一口氣，紛紛留言稱：「我以為又是壞事，很緊張地看完，終於可以笑著出去了」、「裴勇俊的帥氣，學習還那麼好，這個世界還真不公平」、「長得帥還學習好的學霸」、「最近這段時間裡難得看到的正能量」等。



「圖：IG@min_namkoong、SBS《訓南正音》、clien截圖」

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