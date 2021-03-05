【有片】SM這個碗太小，裝不下思想有深度的SHINee Key：很想寫一篇關於行為經濟學的論文XD

SHINee近日發行了第七張的正規專輯，除了主打歌《Don't Call Me》備受關注，成員們的一舉一動也備受關注。

這次就有粉絲翻出了Key 3年前的發言，大讚他「非常有思想」。 韓國知名的YouTube博主JAYKEEOUT曾經採訪過Key，Key與他探討了自己的「人生哲學」，一番言論如今再看也是非常的有深度和內涵。



當時Key表示：「其實我很想寫一篇關於行為經濟學的論文，大家可以去看看《「錯誤」的行為Misbehaving》 這本書，很多時候人類只追求單純的利益，卻經常忘了人類情感淩駕於經濟之上，當然不是說所有的情況都符合，只是在娛樂經紀這個領域內，這種理念應該作為基礎來看，可是經常事與願違，雙方都覺得是為了對方好。 比如說，站在公司的立場來看，公司覺得是為了你好才那樣做。 反過來從藝人的立場來看，他也覺得是為了公司好才那樣做。 我經常思考要如何減少這種立場差異，雙方的立場無法統一。 其實有影響力的藝人就應該率先站出來，不過現在的我還不行，要年紀再大一點，再多學一點之後，這樣我才有足夠的說服力。 我覺得公司應該看到那些肉眼看不到的經濟價值，尤其是在我們這個行業，要知道當你展示好的，你也會得到好的，所以對於投資千萬不要吝嗇，因為你創造出好的作品后，錢自然就來了，一定會這樣的，因為這個時代大家都願意花錢去買好東西。 」



이 부분 다시 보면서 느낀점: 기범을 담기엔 스엠의 그릇이 너무 작다 pic.twitter.com/ko8izBsxU1 — 키네틱 아트 (@KEYnetic_art) December 31, 2018

舞台上Key是表現力極強的實力愛豆，台下則是個熱愛生活，願意為生活去思考的寶藏男孩，越了解他就越被他吸引，難怪有粉絲調侃「SM的碗太小了，裝不小這樣雄心壯志的Key」。



「首圖：IG@bumkeyk / 內文圖：twitter@@KEYnetic_art、theqoo」

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