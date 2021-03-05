「我是视帝南宫珉的同班同学，我有事情要爆料！」韩网民：紧张看完笑著离开XD

「我是影帝南宫珉的同班同学，我有事情要爆料」。

有著这样一个「骇人」题目的帖子这两日迅速在韩网上传播开来，这段时间里太多风波席卷韩国娱乐圈，已有多名艺人陷入其中，看到帖子题目的网民们很是震惊，难道南宫珉也有问题？



▲clien截图

发帖人表示：「最近爆料是大势，我今天也来爆料一下，曾经和南宫珉是同班同学。25年前和南宫珉是高二同学。原本他就是个安静的人，因此在班里也不太显眼。因为他性格太安静了，得知他当了演员，所有人都很惊讶，可想而知他有多安静，存在感有多小。南宫珉从不影响其他人，学习又很认真，成绩非常好。我俩都在深化班（全校前100名），只聊过几句，后来因为NBA 95 LINE游戏熟悉起来。他因为长得像裴勇俊，在女生中很有人气。」



看完「爆料」的网民都松了一口气，纷纷留言称：「我以为又是坏事，很紧张地看完，终於可以笑著出去了」、「裴勇俊的帅气，学习还那么好，这个世界还真不公平」、「长得帅还学习好的学霸」、「最近这段时间里难得看到的正能量」等。



「图：IG@min_namkoong、SBS《训南正音》、clien截图」

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