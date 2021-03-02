張赫作客《守美山莊》玩心大起蹬鏟子，結果帥臉差點著地

跳跳跳畫面太搞笑，小編不小心一直重播XDD

張赫和認識十年的好友、公演團體Ongals的崔基燮一同到《守美山莊》作客，結果發生事故～XD

上週播出的《守美山莊》第2集，張赫和崔基燮四處逛逛，崔基燮看見鏟子就作勢想站上去，問張赫：「小時候在鄉下不是都會玩這個嗎？」張赫回應：「我在都市長大的。」卻開始向崔基燮說教，討論要蹬鏟子的話，地質該如何、力量要如何。



兩人從泥土地移到草地玩，分別試了幾次都失敗後，張赫漸漸找到訣竅，從3跳、18跳進步到50跳！JunJin和Hani兩個人前來，都不太相信張赫的50跳，張赫便親自展現，還突破紀錄跳了60跳！JunJin想挑戰卻只跳了幾下。



玩心大起的張赫想挑戰更高難度，竟然想從低地跳上高地，結果整個人撲地，嚇死旁邊三位了！！崔基燮笑到說不出話，而為了弭平張赫的尷尬，JunJin和Hani連忙說：「哥為了節目故意這麼做，很不容易。」、「爆發力很厲害，這樣『啪』（迅速撐地）」張赫虛勢地應和：「如果換做是別人就受傷了。」事後訪問還說倒地的時候是用了「護身倒法」XD



節目組超壞，不停重播畫面XDDD 不過幸好張赫的帥臉安然無恙啊～

▼張赫蹬鏟子片段





《守美山莊》本週四將播出的第3集還有張赫與崔基燮作客的內容，還要迎接新客人Rain和其打造的男團Ciipher來訪！

▼第3集預告



（圖：《守美山莊》@YouTube skyTV 스카이티브이截圖、《守美山莊》@YouTube KBS Entertain截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞