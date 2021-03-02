《朝鮮驅魔師》甘宇成、張東潤與朴成勳三主演遭惡靈包圍，染血海報公開

等不及播出啦~22日首播，各位記好了！

SBS將在本月22日開播的《朝鮮驅魔師》，融合了古裝以及驅魔題材，受廣大觀眾期待。今(2)日公開了以三位主演甘宇成、張東潤與朴成勳染血為主題的海報。

《朝鮮驅魔師》劇情講述利用人類慾望欲吞噬朝鮮的惡靈，和與之對抗的人們，之間的浴血奮戰的故事。以在北方的巡守的太宗李芳遠面對了凌駕於人類的奇異存在做為開端，曾被他封印的西域惡靈，重新在充滿慾望的朝鮮土地上復活……

《朝鮮驅魔師》先前曾發佈畫布版海報，呈現其獨創的世界觀，此次三人版海報，上方字樣「驅魔惡靈覺醒的朝鮮」，太宗（甘宇成 飾）、忠寧大君（張東潤 飾）與讓寧大君（朴成勳 飾）被惡靈魔爪包圍，表情悲壯、冷峻或驚愕，三個人右半邊均臉染血且覆蓋陰影，暗示著隱藏的恐懼與慾望。



▼獨創世界觀畫布版海報，將角色與情節濃縮成一幅畫



一位是為了封印惡靈再次持刀，一位是為了拯救百姓投入血戰，一位是為了守護心愛之人陷入矛盾，太宗、忠寧大君與讓寧大君，三人因各自的信念站出來，能否成功驅魔、守護朝鮮這塊土地？

製作方表示《朝鮮驅魔師》的推出是「韓式驅魔史劇」的新嘗試，將展現和他劇差異化的趣味，劇中與惡靈的血戰也會帶給觀眾刺激驚險的動作戲和恐懼感，「可以期待至今從未有過的獨創性世界觀，以及甘宇成、張東潤與朴成勳的完美合作。」

《朝鮮驅魔師》除了三位值得信任的主演，導演為名品古裝劇《六龍飛天》申景秀，編劇為《哲仁王后》朴繼玉，再加上金桐俊、鄭惠成、徐令姬、琴世祿與李侑菲助演，陣容十分堅強。

《朝鮮驅魔師》將於3月22日起，每週一二晚間10點於SBS首播。

▼預告（分析可往〈新古裝喪屍劇《朝鮮驅魔師》超驚悚二版預告公開〉了解）



（圖：SBS）

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