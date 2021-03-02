张赫作客《守美山庄》玩心大起蹬铲子，结果帅脸差点著地

跳跳跳画面太搞笑，小编不小心一直重播XDD

张赫和认识十年的好友、公演团体Ongals的崔基燮一同到《守美山庄》作客，结果发生事故～XD

上周播出的《守美山庄》第2集，张赫和崔基燮四处逛逛，崔基燮看见铲子就作势想站上去，问张赫：「小时候在乡下不是都会玩这个吗？」张赫回应：「我在都市长大的。」却开始向崔基燮说教，讨论要蹬铲子的话，地质该如何、力量要如何。



两人从泥土地移到草地玩，分别试了几次都失败后，张赫渐渐找到诀窍，从3跳、18跳进步到50跳！JunJin和Hani两个人前来，都不太相信张赫的50跳，张赫便亲自展现，还突破纪录跳了60跳！JunJin想挑战却只跳了几下。



玩心大起的张赫想挑战更高难度，竟然想从低地跳上高地，结果整个人扑地，吓死旁边三位了！！崔基燮笑到说不出话，而为了弭平张赫的尴尬，JunJin和Hani连忙说：「哥为了节目故意这么做，很不容易。」、「爆发力很厉害，这样『啪』（迅速撑地）」张赫虚势地应和：「如果换做是别人就受伤了。」事后访问还说倒地的时候是用了「护身倒法」XD



节目组超坏，不停重播画面XDDD 不过幸好张赫的帅脸安然无恙啊～

▼张赫蹬铲子片段





《守美山庄》本周四将播出的第3集还有张赫与崔基燮作客的内容，还要迎接新客人Rain和其打造的男团Ciipher来访！

▼第3集预告



（图：《守美山庄》@YouTube skyTV 스카이티브이截图、《守美山庄》@YouTube KBS Entertain截图）

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