《The Penthouse》飾演楊管家的金璐莎：「台詞80%都是對不起，連嚴基俊都覺得我可憐」

回想起來似乎確實是這樣，楊管家被罵著罵著就下車了~

SBS電視劇《The Penthouse》裡，瘋狂單戀朱丹泰的楊管家從第一季後半段開始展現出乎意料的存在感，然而在第二季開始沒多久就領了便當，留下一個令人印象深刻的結尾。



（圖：SBS《The Penthouse》）

扮演楊管家的演員金璐莎也因為這部作品迎來事業高峰，近日接受媒體採訪時被問到下車感受，說：「和這部作品相處了1年，離開時非常不舍，但也有一點暢快。 」

很多人以為金璐莎拍這部戲期間和各位演員都有拉近關係，但金璐莎很坦誠地說，其實她大部份的戲份都是一個人挨駡，反而和其他演員交流的對手戲很少：「戲裡總是都是被朱丹泰會長罵然後不停說對不起，我的台詞80%都是對不起。 」「朱丹泰會長每次看到我都覺得很可憐，問我：『為什麼那麼可憐的坐在地上啊？ 努那總是看起來好可憐，不要這樣啦！』」



楊管家對朱丹泰的單戀程度超出想像，例如第一季裡偷穿秀蓮的衣服、假扮女主人在外活動，第二季還做了人偶來詛咒朱丹泰的訂婚對象千瑞璡，沒想到剛好被發現朱千二人發現，免不了又是一頓罵，然後被趕出頂樓。



（封圖：SBS《The Penthouse》截圖 YouTube@SBS Drama）

也算是一個活得很艱難的角色啊！



（封圖：SBS《The Penthouse》截圖 YouTube@SBS Drama）

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