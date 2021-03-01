《The Penthouse》饰演杨管家的金璐莎：「台词80%都是对不起，连严基俊都觉得我可怜」

回想起来似乎确实是这样，杨管家被骂著骂著就下车了~

SBS电视剧《The Penthouse》里，疯狂单恋朱丹泰的杨管家从第一季后半段开始展现出乎意料的存在感，然而在第二季开始没多久就领了便当，留下一个令人印象深刻的结尾。



（图：SBS《The Penthouse》）

扮演杨管家的演员金璐莎也因为这部作品迎来事业高峰，近日接受媒体采访时被问到下车感受，说：「和这部作品相处了1年，离开时非常不舍，但也有一点畅快。 」

很多人以为金璐莎拍这部戏期间和各位演员都有拉近关系，但金璐莎很坦诚地说，其实她大部份的戏份都是一个人挨駡，反而和其他演员交流的对手戏很少：「戏里总是都是被朱丹泰会长骂然后不停说对不起，我的台词80%都是对不起。 」「朱丹泰会长每次看到我都觉得很可怜，问我：『为什么那么可怜的坐在地上啊？ 努那总是看起来好可怜，不要这样啦！』」



杨管家对朱丹泰的单恋程度超出想像，例如第一季里偷穿秀莲的衣服、假扮女主人在外活动，第二季还做了人偶来诅咒朱丹泰的订婚对象千瑞璡，没想到刚好被发现朱千二人发现，免不了又是一顿骂，然后被赶出顶楼。



（封图：SBS《The Penthouse》截图 YouTube@SBS Drama）

也算是一个活得很艰难的角色啊！



（封图：SBS《The Penthouse》截图 YouTube@SBS Drama）

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