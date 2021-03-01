SHINee Key的「假喘Ending」引發討論！2PM玉澤演轉發影片還表示：「回歸的話，我也要試試」

SHINee在上月22日發行第7張正規專輯《Don't Call Me》，日前他們也在各大音樂節目進行打歌，舞台真的都超好看的～



（圖：推特＠SBS Kpop）

在舞台結束時，鏡頭會成員的特寫，通常唱跳完一首歌都會又流汗又喘，但...Key一發現鏡頭後，原本看起來超淡定的表情，馬上假裝喘得很厲害，他的「假喘Ending」也在網路引發討論。



（圖：YouTube@M!Countdown、YouTube@KBS Kpop）

連2PM成員玉澤演也關注，還在推特轉發相關影片，並寫下：「回歸的話，我也要試試。」這讓不少粉絲留言表示：「二代團啊」、「玉澤演真的是網民啊」、「快點準備一下」、「已經有畫面了」、「我會期待的」等等。

컴백하면 해봐야지ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ https://t.co/s9riW4gXaa — taec yeon ok (@taeccool) February 27, 2021

今年1月，JYP方面也曾表示：「從2017年開始進入活動休止期的2PM，繼退伍的燦盛之後，最後一位成員俊昊將在3月退伍，6名成員（Jun. K、Nichkhun、澤演、祐榮、俊昊、燦盛）將以完整體回歸到粉絲身邊。」不少粉絲們也都期待著～



（圖：JYP）



（封面圖：TVDaily、YouTube@KBS Kpop）

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