一集片酬就有2億韓元！韓國酬勞最高TOP5的男演員們，都是最厲害的票房保證！

這個驚人的酬勞，可是許多人十年都賺不到的薪資呢QQ

｜TOP5 李鐘奭

從《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《W－兩個世界》開始，就獲得超高知名度的李鐘奭，從外貌、演技到話題都非常的具有人氣，憑藉著持續不斷攀高的收視率，身價也是水漲船高，在《當你沉睡時》的片酬就大約落在3千萬~1億2千萬之間，退伍後的回歸更是備受矚目！



(圖片來源：SBS《當你沉睡時》官方海報)

｜TOP4 李昇基

同樣身價非凡的李昇基，雖然本身是歌手出身，不過也演出過不少人氣作品，從《燦爛的遺產》、《我的女友是九尾狐》、《九家之書》等，更是透過《花遊記》獲得非凡的迴響，2019年電視劇《VAGABOND》中的片酬更是直接破億。



(圖片來源：SBS《VAGABOND》官方海報)

｜TOP3 李炳憲

參與演出過許多電影、電視劇，還曾進軍好萊塢的李炳憲，人氣電視劇《特務情人IRIS》開始，幾乎每部的片酬都破億，而2018年投入400億製作費的《陽光先生》，更是讓他每集收入高達1億5千萬韓幣，不愧是擁有堅強演技的票房保證！



(圖片來源：tvN《陽光先生》官方海報)

｜TOP2 宋仲基

也是身為韓國最具代表性的演員宋仲基，出道以來就獲得許多關注，後來更是因為《太陽的後裔》，紅遍全世界成為最受歡迎的男星，而之後的回歸之作《阿斯達年代記》，也獲得約1億5千萬到2億韓元的酬勞。



(圖片來源：tvN《阿斯達年代記》官方海報)

｜TOP1 裴勇浚

擁有最高片酬的當然是韓流的元祖裴勇浚，也是創下韓國目前為止最高的紀錄，就是在2007年的電視劇《太王四神記》中，每集約2億5千萬韓幣的片酬，後續的收益更是無法計算，直接展現了他非同小可的影響力～



(圖片來源： MBC《太王四神記》官方海報)

(封圖來源：IG@jongsuk0206、IG@hi_songjoongki)

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