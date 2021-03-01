療癒漫改劇《像蝴蝶一樣飛》公開宋江劇照，擁有完美肌肉線條的最帥芭蕾舞者來了！

怎麼會有人劇照一出來，就讓人好心動啊～！

由朴仁煥與宋江攜手主演的 tvN 全新漫改劇《像蝴蝶一樣飛》（Navillera）公開了男主角的人物劇照，宋江化身芭蕾舞者的英姿也引發網友熱烈討論與分享。

《像蝴蝶一樣飛》改編自同名網路漫畫，講述挑戰芭蕾舞的70歲老人「沈德出」和對人生彷徨的23歲芭蕾舞者「李柴祿」，通過芭蕾結下了忘年之交的友情，追求夢想與成長的故事。



▼宋江飾演較晚開始學芭蕾卻極有天賦的「李柴祿」，父親從小讓他接受嚴格的足球訓練，但直到18歲時才發展自己沒有足球天賦。之後一眼迷上了芭蕾舞，19歲時才開始學習跳芭蕾。憑藉意外的天賦考進舞蹈學院，卻陷入了人生低谷。就在此時，遇上了欣賞他才華的老人「沈德出」。



官方公開的劇照中，宋江完美的體態與肌肉線條，意外嶄露出了性感迷人的一面，而拍攝現場的所有人，也被他的芭蕾舞姿態給震驚住，氣場非凡。這一次他為了角色接受了大約半年的訓練，角色還原度相當高。



▼朴仁煥飾演退休的郵差「沈德出」，一直過著平實的生活，直到遇見了跳舞時充滿魅力的「李柴祿」，他長久以來的夢想因而被點燃，決定把握最後一次的機會學習跳芭蕾舞。



▼此外還有另一位大前輩羅文姬，飾演德出的妻子，總是悉心照顧著子女家人，但丈夫突然要學芭蕾舞這件事，讓她感到相當頭疼。



▼兩版概念預告，《像蝴蝶一樣飛》將在3月22日的晚間九點首播。



「任何人都至少有過一次想飛起來的瞬間。」



（圖源：tvN DRAMA@FB／navilleratvn@IG）

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