一集片酬就有2亿韩元！韩国酬劳最高TOP5的男演员们，都是最厉害的票房保证！

这个惊人的酬劳，可是许多人十年都赚不到的薪资呢QQ

｜TOP5 李钟奭

从《听见你的声音》、《皮诺丘》、《W－两个世界》开始，就获得超高知名度的李钟奭，从外貌、演技到话题都非常的具有人气，凭藉著持续不断攀高的收视率，身价也是水涨船高，在《当你沉睡时》的片酬就大约落在3千万~1亿2千万之间，退伍后的回归更是备受瞩目！



(图片来源：SBS《当你沉睡时》官方海报)

｜TOP4 李升基

同样身价非凡的李升基，虽然本身是歌手出身，不过也演出过不少人气作品，从《灿烂的遗产》、《我的女友是九尾狐》、《九家之书》等，更是透过《花游记》获得非凡的回响，2019年电视剧《VAGABOND》中的片酬更是直接破亿。



(图片来源：SBS《VAGABOND》官方海报)

｜TOP3 李炳宪

参与演出过许多电影、电视剧，还曾进军好莱坞的李炳宪，人气电视剧《特务情人IRIS》开始，几乎每部的片酬都破亿，而2018年投入400亿制作费的《阳光先生》，更是让他每集收入高达1亿5千万韩币，不愧是拥有坚强演技的票房保证！



(图片来源：tvN《阳光先生》官方海报)

｜TOP2 宋仲基

也是身为韩国最具代表性的演员宋仲基，出道以来就获得许多关注，后来更是因为《太阳的后裔》，红遍全世界成为最受欢迎的男星，而之后的回归之作《阿斯达年代记》，也获得约1亿5千万到2亿韩元的酬劳。



(图片来源：tvN《阿斯达年代记》官方海报)

｜TOP1 裴勇浚

拥有最高片酬的当然是韩流的元祖裴勇浚，也是创下韩国目前为止最高的纪录，就是在2007年的电视剧《太王四神记》中，每集约2亿5千万韩币的片酬，后续的收益更是无法计算，直接展现了他非同小可的影响力～



(图片来源： MBC《太王四神记》官方海报)

(封图来源：IG@jongsuk0206、IG@hi_songjoongki)

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