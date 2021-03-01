金素妍的惡女形象太深入人心了：我也很冤啊，才第二次演反派而已

在全員都是惡人的《The Penthouse》中，金素妍飾演的千瑞珍更是女性角色中最狠毒的一個。
劇中，千瑞珍謊話連篇、壞事做盡，出軌後理直氣壯，更對親生父親見死不救，可以說是劇中最大的女性反派角色。 但這樣的她卻有著一張美顏的臉龐和魔鬼般完美的身材，讓人又愛又恨。提到金素妍，大家對她的評價似乎都是「惡女專業戶」，正因為她顴骨高，面頰瘦，看上去很不好相處，所以大家誤認為她經常出演惡女。 其實金素妍真的很冤，從出道到現在她其實只演過兩次壞女人。
▲SBS《家師父一體》
第一個反派角色就是2000年的《夏娃的誘惑/愛上女主播》中的徐迎美。 金素妍堪稱完美地表演為「惡女」這類角色賦予了空前的內涵，從外在聲形、到內在氣質，至內心世界都堪稱惡女中最經典的一個。 也因為徐迎美一角金素妍確立了演技派地位，成為了知性美女和蛇蠍美人的代名詞，當年看過這部戲的觀眾誰不知道這個美麗的壞女人呢？
▲MBC《夏娃的誘惑》
20年之後，金素妍才第二次出演反派惡女，扮演的就是《The Penthouse》中的千瑞珍，腹黑惡毒，時常發瘋，偏愛咆哮，通常都用權利解決問題，整個人設就是高傲到不行，也惡毒到不行。 幸好金素妍的演技完全能Hold住千瑞珍，讓觀眾們有了粉絲濾鏡，有時甚至覺得千瑞珍也蠻可愛的。
▲SBS《The Penthouse》
「圖：SBS《The Penthouse》、MBC《夏娃的誘惑》、SBS《家師父一體》」
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