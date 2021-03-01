金素妍的恶女形象太深入人心了：我也很冤啊，才第二次演反派而已

在全员都是恶人的《The Penthouse》中，金素妍饰演的千瑞珍更是女性角色中最狠毒的一个。
剧中，千瑞珍谎话连篇、坏事做尽，出轨后理直气壮，更对亲生父亲见死不救，可以说是剧中最大的女性反派角色。 但这样的她却有著一张美颜的脸庞和魔鬼般完美的身材，让人又爱又恨。提到金素妍，大家对她的评价似乎都是「恶女专业户」，正因为她颧骨高，面颊瘦，看上去很不好相处，所以大家误认为她经常出演恶女。 其实金素妍真的很冤，从出道到现在她其实只演过两次坏女人。
▲SBS《家师父一体》
第一个反派角色就是2000年的《夏娃的诱惑/爱上女主播》中的徐迎美。 金素妍堪称完美地表演为「恶女」这类角色赋予了空前的内涵，从外在声形、到内在气质，至内心世界都堪称恶女中最经典的一个。 也因为徐迎美一角金素妍确立了演技派地位，成为了知性美女和蛇蝎美人的代名词，当年看过这部戏的观众谁不知道这个美丽的坏女人呢？
▲MBC《夏娃的诱惑》
20年之后，金素妍才第二次出演反派恶女，扮演的就是《The Penthouse》中的千瑞珍，腹黑恶毒，时常发疯，偏爱咆哮，通常都用权利解决问题，整个人设就是高傲到不行，也恶毒到不行。 幸好金素妍的演技完全能Hold住千瑞珍，让观众们有了粉丝滤镜，有时甚至觉得千瑞珍也蛮可爱的。
▲SBS《The Penthouse》
「图：SBS《The Penthouse》、MBC《夏娃的诱惑》、SBS《家师父一体》」
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