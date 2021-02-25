對待愛豆戀情這件事上，YG的回應風格還真是一如既往！為數不多的「溫柔」都給了太陽XD

D社果然不一般，繼爆出炫彬和孫藝真的重磅戀情之後，D社再次出手，愛豆圈頂流CP出現了，BIGBANG的G-Dragon和師妹BLACKPINK的Jennie。

據D社透露，GD和Jennie已經秘戀1年，兩人經常在位於漢南洞的豪宅裡約會。 Jennie坐著公司的保姆車出入GD的豪宅，還把車停在專用停車場。 雖然兩人的身邊人透露「Jennie的媽媽也知道女兒正在和GD交往」，但作為兩人經紀公司的YG卻給出了不一樣的回應，YG僅以一句「這是藝人的私事，公司層面無法確認」輕描淡寫地帶過。



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對於YG的這類回應，大家是不是覺得極其眼熟？GD和日本女明星水原希子的「分分合合」長達九年，戀愛緋聞層出不窮，也曾多次被拍到深夜約會，舉止親密，但從未正面回應過戀愛消息。而從他們戀情曝光到後期的分手YG的態度都秉持著官方聲明一定會發，但既不否認也不承認，一切都是那句公式一般的「藝人私事，很難掌握」。這種回應在民眾看來等同於無，藝人底是戀愛還是分手，全靠粉絲和網友自行體會。



話又說回來，作為YG娛樂招牌式人物的GD，公司對他的戀愛消息真的是毫不知情嗎？當GD和另一名日本女星小松菜奈傳出緋聞時，YG依舊是同樣的態度，只是說辭稍微有些改變，變成了「公司不會過問也不會干涉藝人的私事，所以對G-DRAGON與小松菜奈的緋聞無話可說」，多麼官方卻又挑不出任何錯的回應啊。



難道是因為交往對象是日本女星，YG才這樣？當然不是，當緋聞對象換成本土女藝人李珠妍時，YG僅在第一時間出面表示：「確認後會發佈立場。」然而，此後的9個小時都沒有答復，YG消失一整天，就連韓媒都無奈「說好的回應呢」，關於兩人的戀情，官方至今沒有任何正面回應。



Jennie當初和EXO成員Kai戀情曝光時，YG也表示「這是此前完全不知道的事情，正在確認中 」，還是Kai所屬經紀公司SM娛樂在戀情輿論化之後，過了4小時發佈官方聲明透露兩位愛豆確實在熱戀。



YG大有一種「只要我不承認，一切都只是你們的猜測」的態度進行到底的倔強。YG對旗下藝人戀情的態度唯一一次例外就是BIGBANG太陽和演員閔孝琳的戀情了，當時還是YG老闆的楊賢碩不僅證實了太陽與閔孝琳戀情，還十分難得地多說了幾句，稱「戀愛不是什麼該擔心的事，而是值得祝福的事。太陽正在錄製節目，雖然還無法細說，但心情不錯。太陽一直是母胎單身，粉絲們也挺替他操心。」



YG最無厘頭的官方回應又是哪件事情呢？ WINNER成員宋旻浩和2NE1成員CL被爆戀情時，YG直接給出了「無語」的回應，堪稱史上最簡短最無語的官方立場了，對於這樣的答復，民眾也只能搖搖頭。



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