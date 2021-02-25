对待爱豆恋情这件事上，YG的回应风格还真是一如既往！为数不多的「温柔」都给了太阳XD

D社果然不一般，继爆出炫彬和孙艺真的重磅恋情之后，D社再次出手，爱豆圈顶流CP出现了，BIGBANG的G-Dragon和师妹BLACKPINK的Jennie。

据D社透露，GD和Jennie已经秘恋1年，两人经常在位於汉南洞的豪宅里约会。 Jennie坐著公司的保姆车出入GD的豪宅，还把车停在专用停车场。 虽然两人的身边人透露「Jennie的妈妈也知道女儿正在和GD交往」，但作为两人经纪公司的YG却给出了不一样的回应，YG仅以一句「这是艺人的私事，公司层面无法确认」轻描淡写地带过。



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对於YG的这类回应，大家是不是觉得极其眼熟？GD和日本女明星水原希子的「分分合合」长达九年，恋爱绯闻层出不穷，也曾多次被拍到深夜约会，举止亲密，但从未正面回应过恋爱消息。而从他们恋情曝光到后期的分手YG的态度都秉持著官方声明一定会发，但既不否认也不承认，一切都是那句公式一般的「艺人私事，很难掌握」。这种回应在民众看来等同於无，艺人底是恋爱还是分手，全靠粉丝和网友自行体会。



话又说回来，作为YG娱乐招牌式人物的GD，公司对他的恋爱消息真的是毫不知情吗？当GD和另一名日本女星小松菜奈传出绯闻时，YG依旧是同样的态度，只是说辞稍微有些改变，变成了「公司不会过问也不会干涉艺人的私事，所以对G-DRAGON与小松菜奈的绯闻无话可说」，多么官方却又挑不出任何错的回应啊。



难道是因为交往对象是日本女星，YG才这样？当然不是，当绯闻对象换成本土女艺人李珠妍时，YG仅在第一时间出面表示：「确认后会发布立场。」然而，此后的9个小时都没有答复，YG消失一整天，就连韩媒都无奈「说好的回应呢」，关於两人的恋情，官方至今没有任何正面回应。



Jennie当初和EXO成员Kai恋情曝光时，YG也表示「这是此前完全不知道的事情，正在确认中 」，还是Kai所属经纪公司SM娱乐在恋情舆论化之后，过了4小时发布官方声明透露两位爱豆确实在热恋。



YG大有一种「只要我不承认，一切都只是你们的猜测」的态度进行到底的倔强。YG对旗下艺人恋情的态度唯一一次例外就是BIGBANG太阳和演员闵孝琳的恋情了，当时还是YG老板的杨贤硕不仅证实了太阳与闵孝琳恋情，还十分难得地多说了几句，称「恋爱不是什么该担心的事，而是值得祝福的事。太阳正在录制节目，虽然还无法细说，但心情不错。太阳一直是母胎单身，粉丝们也挺替他操心。」



YG最无厘头的官方回应又是哪件事情呢？ WINNER成员宋旻浩和2NE1成员CL被爆恋情时，YG直接给出了「无语」的回应，堪称史上最简短最无语的官方立场了，对於这样的答复，民众也只能摇摇头。



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