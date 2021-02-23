為了粉絲苦撐！請夏吐露確診後隔離的日子，是自己出道五年以來第一次休息～

先天有心臟疾病的請夏，出道後忙碌的日程讓她一直飽受失眠之苦QQ

去年年底確診COVID-19的歌手請夏，當時因為需要隔離的關係，所以新曲以及所有的音樂活動都先暫緩延後，如今已經康復的她，出演《儘管問菩薩吧》（무엇이든 물어보살）時，卻坦言那段隔離的日子，反而讓她很放鬆。

請夏透露之前《已經12點》的音樂活動期間就曾多次昏倒過，於是去醫院做了詳細的檢查，才發現自己的心臟先天比一般人小，所以身體也相對地比較虛弱，雖然需要充足的休息，不過每天忙碌的練習生活，讓他一天只睡兩小時，飽受失眠的折磨。

而這次發新專前也是相當的忙碌，自己也是一睡醒後接到公司通知才知道自己確診了，雖然宣傳期必須延後，但是對於隔離期間的日子，卻是感到很滿意，因為出道五年來，終於可以好好的休息了～





對此主持人徐章勳也提醒「應該要先把自己的身體顧好，有了健康才能更長期進行的活動」，學會適當的休息，會讓狀態更好，也希望請夏可以越來越健康，展現出更多優秀的舞台表演。



(圖片來源：KBS《무엇이든 물어보살》截圖)

(封圖來源：IG@chungha_official)

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